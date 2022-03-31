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Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Рінат Ахметов

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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31 березня, 18:43
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Український бізнесмен переконаний, що після війни Росія повністю відшкодує збитки, яких завдала своїм нападом
Росія повинна відшкодувати Україні всі завдані війною збитки
Росія повинна відшкодувати Україні всі завдані війною збитки

Після закінчення війни група SCM має намір подати судові позови проти РФ, щоб отримати від неї репарації в повному обсязі.

Про це повідомив бізнесмен Рінат Ахметов виданню Bloomberg.

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За його словами, Росія має відшкодувати Україні усі збитки, яких заподіяла своєю воєнною агресією.

Зараз бізнесмен зосереджений на тому, щоб допомогти країні перемогти й підтримати людей, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Компанії Ріната Ахметова надають гуманітарну допомогу простим українцям – купують, збирають за кордоном та передають в Україну продуктові набори тим, кому вони найбільше потрібні.

Окрім цього, на підприємствах виготовляють матеріали й продукцію, якою допомагають Збройним силам України протистояти агресору.

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Вплив війни на економіку

Генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков пояснив, що внаслідок російського вторгнення, роботу заводів в Маріуполі довелось призупинити, а людей – евакуювати. Однак, усі працівники залучені до роботи в гуманітарних хабах.

Підприємства, які продовжують працювати, виготовляють товари для захисників. ЗСУ передали понад 40 тисяч протитанкових їжаків і 10 тисяч шипованих ланцюгів, які використовують проти колісної техніки ворога. Почали виробляти пластини для бронежилетів – на потреби захисників їх скерували вже дві тисячі.

Раніше ми розповідали, як бізнесмени зі списку Forbes допомагають українській армії, а також які підприємства долучилися до боротьби з російським агресором.

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JTI JTI
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Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
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