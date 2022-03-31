Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Рінат Ахметов

Український бізнесмен переконаний, що після війни Росія повністю відшкодує збитки, яких завдала своїм нападом

Росія повинна відшкодувати Україні всі завдані війною збитки

Після закінчення війни група SCM має намір подати судові позови проти РФ, щоб отримати від неї репарації в повному обсязі.

Про це повідомив бізнесмен Рінат Ахметов виданню Bloomberg.

Реклама

За його словами, Росія має відшкодувати Україні усі збитки, яких заподіяла своєю воєнною агресією.

Зараз бізнесмен зосереджений на тому, щоб допомогти країні перемогти й підтримати людей, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Компанії Ріната Ахметова надають гуманітарну допомогу простим українцям – купують, збирають за кордоном та передають в Україну продуктові набори тим, кому вони найбільше потрібні.

Окрім цього, на підприємствах виготовляють матеріали й продукцію, якою допомагають Збройним силам України протистояти агресору.

Реклама

Вплив війни на економіку

Генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков пояснив, що внаслідок російського вторгнення, роботу заводів в Маріуполі довелось призупинити, а людей – евакуювати. Однак, усі працівники залучені до роботи в гуманітарних хабах.

Підприємства, які продовжують працювати, виготовляють товари для захисників. ЗСУ передали понад 40 тисяч протитанкових їжаків і 10 тисяч шипованих ланцюгів, які використовують проти колісної техніки ворога. Почали виробляти пластини для бронежилетів – на потреби захисників їх скерували вже дві тисячі.

Раніше ми розповідали, як бізнесмени зі списку Forbes допомагають українській армії, а також які підприємства долучилися до боротьби з російським агресором.