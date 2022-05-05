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У Бородянці після деокупації знову запрацював інтернет

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 травня, 17:05
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Жителям Бородняки відновили доступ до інтернету. Місто більше місяця перебувало під окупацією Росії
У Бородянці знову запрацював інтернет
У Бородянці знову запрацював інтернет

Фахівці АТ "Укртелекому" відновили роботу вузлу зв’язку у населеному пункті Бородянка та повернули послуги інтернет-доступу для абонентів міста

1 541 година та 51 хвилина – стільки часу минуло до відновлення роботи інтернет-вузла "Укртелекому" у смт Бородянка, що у Київської області. За цей час будівля, в якому розміщуються вузли зв’язку оператора, пережила знеструмлення, прямі обстріли, пожежі, окупацію та переоблаштування у лігво ворога.

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Будівля, хоча і зазнала значних пошкоджень, але вистояла. Водночас багато станційного і лінійного обладнання мереж "Укртелекому" було виведено з ладу або повністю зруйновано в пожежах або трощах.

Зараз роботу вузла відновлено, замінено основні елементи пошкодженої телекомінфраструктури. Продовжуються локальні роботи з відновлення абонентської розподільчої мережі в населеному пункті.

Тривають роботи з відновлення послуг фіксованої телефонії. Аварійно-відновлювальні бригади координують свої дії з підрозділами ДСНС, зокрема, саперними, енергетиками та іншими службами.

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Раніше ми показували, що лишили після себе російські окупанти у будівлі "Укртелекому" на території Бородянської громади, а також писали про відновлення інтернету на території Херсонської області.

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