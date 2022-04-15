Вклад у боротьбу з гуманітарною кризою: проєкт "Рятуємо життя" отримав подяку

Міністерство інфраструктури України виказало подяку гуманітарному проєкту "Рятуємо життя". У міністерстві наголосили, що діяльність ініціативи вже допомагає рятувати життя українців у регіонах, де йдуть активні бойові дії.
Про це йдеться у офіційному листі від Міністерства.
Подяка за допомогу під час війни
В уряді зазначили, що агресія Росії супроводжується численними звірствами та варварством з боку їхніх збройних формувань. У подоланні наслідків нищення територій та людей, які чинить РФ, українська держава та народ потребують допомоги.
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Зокрема гуманітарної, на благодійних засадах. Тому Мінінфраструктури висловило вдячність проєкту "Рятуємо життя" за активний вклад у боротьбу з гуманітарною кризою, яку спричиняють дії країни-агресора.
Як зазначається у листі, Мінінфраструктури продовжить співпрацювати з проєктом й надалі, та готове надати йому всебічну підтримку – організацією, координацією та інформацією.
Нагадаємо, раніше проєкт "Рятуємо життя" вже підтримало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В офіційному листі за підписом віце-прем'єрки Ірини Верещук було висловлено подяку ініціативі бізнесів SCM за вагомий вклад в подолання гуманітарної кризи в країні.
Підтримка у воєнний час
Уже два місяці поспіль Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати та доставляти гуманітарну допомогу у кризові регіони України. Нещодавно чергову партію підтримки отримав Покровськ – це 4000 продуктових наборів для жителів міста та району.
Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомагають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:
- антисептиків;
- антибіотиків;
- засобів для обробки ран;
- знеболювального;
- інших ліків.
Раніше ми розповідали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили домівки через війну, та коли це станеться.