Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Вклад у боротьбу з гуманітарною кризою: проєкт "Рятуємо життя" отримав подяку

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 квітня, 18:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мінінфраструктури виказало подяку гуманітарному проєкту "Рятуємо життя" за допомогу українцям під час війни
Українцям активно надають гуманітарну допомогу
Українцям активно надають гуманітарну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство інфраструктури України виказало подяку гуманітарному проєкту "Рятуємо життя". У міністерстві наголосили, що діяльність ініціативи вже допомагає рятувати життя українців у регіонах, де йдуть активні бойові дії.

Про це йдеться у офіційному листі від Міністерства.

Реклама

Подяка за допомогу під час війни

В уряді зазначили, що агресія Росії супроводжується численними звірствами та варварством з боку їхніх збройних формувань. У подоланні наслідків нищення територій та людей, які чинить РФ, українська держава та народ потребують допомоги.

Зокрема гуманітарної, на благодійних засадах. Тому Мінінфраструктури висловило вдячність проєкту "Рятуємо життя" за активний вклад у боротьбу з гуманітарною кризою, яку спричиняють дії країни-агресора.

Як зазначається у листі, Мінінфраструктури продовжить співпрацювати з проєктом й надалі, та готове надати йому всебічну підтримку – організацією, координацією та інформацією.

Реклама

Нагадаємо, раніше проєкт "Рятуємо життя" вже підтримало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В офіційному листі за підписом віце-прем'єрки Ірини Верещук було висловлено подяку ініціативі бізнесів SCM за вагомий вклад в подолання гуманітарної кризи в країні.

Підтримка у воєнний час

Уже два місяці поспіль Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати та доставляти гуманітарну допомогу у кризові регіони України. Нещодавно чергову партію підтримки отримав Покровськ – це 4000 продуктових наборів для жителів міста та району.

Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомагають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

Реклама
  • антисептиків;
  • антибіотиків;
  • засобів для обробки ран;
  • знеболювального;
  • інших ліків.

Раніше ми розповідали, на яке житло можуть розраховувати люди, що втратили домівки через війну, та коли це станеться.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти