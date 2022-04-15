Вклад у боротьбу з гуманітарною кризою: проєкт "Рятуємо життя" отримав подяку

Мінінфраструктури виказало подяку гуманітарному проєкту "Рятуємо життя" за допомогу українцям під час війни

Українцям активно надають гуманітарну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство інфраструктури України виказало подяку гуманітарному проєкту "Рятуємо життя". У міністерстві наголосили, що діяльність ініціативи вже допомагає рятувати життя українців у регіонах, де йдуть активні бойові дії.

Про це йдеться у офіційному листі від Міністерства.

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Подяка за допомогу під час війни

В уряді зазначили, що агресія Росії супроводжується численними звірствами та варварством з боку їхніх збройних формувань. У подоланні наслідків нищення територій та людей, які чинить РФ, українська держава та народ потребують допомоги.

Зокрема гуманітарної, на благодійних засадах. Тому Мінінфраструктури висловило вдячність проєкту "Рятуємо життя" за активний вклад у боротьбу з гуманітарною кризою, яку спричиняють дії країни-агресора.

Як зазначається у листі, Мінінфраструктури продовжить співпрацювати з проєктом й надалі, та готове надати йому всебічну підтримку – організацією, координацією та інформацією.

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Нагадаємо, раніше проєкт "Рятуємо життя" вже підтримало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В офіційному листі за підписом віце-прем'єрки Ірини Верещук було висловлено подяку ініціативі бізнесів SCM за вагомий вклад в подолання гуманітарної кризи в країні.

Підтримка у воєнний час

Уже два місяці поспіль Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати та доставляти гуманітарну допомогу у кризові регіони України. Нещодавно чергову партію підтримки отримав Покровськ – це 4000 продуктових наборів для жителів міста та району.

Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомагають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

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антисептиків;

антибіотиків;

засобів для обробки ран;

знеболювального;

інших ліків.

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