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За особисту мужність і самовіддані дії: Кабмін нагородив енергетиків з передової

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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12 травня, 13:46
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Героїв енергетичного фронту відзначили державними нагородами
Героїв енергетичного фронту відзначили в Кабміні
Героїв енергетичного фронту відзначили в Кабміні / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів нагородив енергетиків ДТЕК, які працюють в умовах бойових дій.

Як повідомили в пресслужбі компанії, працівників відзначили почесними грамотами "За мужність".

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У Кабміні відзначили особисту мужність та самовіддані дії під час виконання операторами систем розподілу аварійно-відновлювальних робіт на лініях електропередачі.

Ремонти пошкоджених внаслідок бойових дій на Донбасі об’єктів та порятунок людей енергетики здійснювали в умовах воєнного стану.

Відзнака за роботу під обстрілами

Наприкінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив державними нагородами енергетиків, які фактично працюють на передовій. Від першого дня війни працівники Київського регіонального центру обслуговування мережі ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок на Київщині: Василькова, Гостомеля та Нових Петрівців.

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"Відвідав сьогодні енергетиків, які фактично працюють на передовій. Відзначив їх державними нагородами. Поки ворог руйнує наші мирні міста, енергетики героїчно роблять усе, аби наша країна продовжувала жити", – зазначив Денис Шмигаль.

Відновлення інфраструктури залізниці

Енергетики прийшли на допомогу працівникам Укрзалізниці після ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованих об'єктів.

Після спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях. Ціль цих атак – порушити постачання на фронт і загалом паралізувати залізничні перевезення – основу будь-якої економіки, а військової і поготів.

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Від електромереж Укрзалізниці залежить не тільки рух поїздів, а й електропостачання деяких прилеглих до залізничних колій населених пунктів. Загалом у країні триває масштабна кампанія відновлення зруйнованих окупантами ліній електропередач.

Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, та розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

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