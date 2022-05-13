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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Броня, ліки та тепловізори: як металурги України допомагає Україні перемогти у війні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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13 травня, 18:11
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Український бізнес не залишився осторонь під час війни Росії проти України
Як поводиться український бізнес під час війни
Як поводиться український бізнес під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Великий український бізнес проявив високу гуманітарну активність в умовах війни з Росією: компанії нарощують допомогу державі, ЗСУ та мирним жителям, гнучко реагуючи на потреби, що змінюються.

Про це йдеться у новому дослідженні на сайті ГМК Центр.

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"Сукупно підприємства гірничо-металургійного комплексу виділили на ці цілі вже понад $87 млн. При цьому багато підприємств паралельно запускають виробництво", – зазначається у дослідженні.

Так, компанія "Метінвест" Ахметова та Новинського виділила на ініціативи, пов'язані за допомогою держави та людей, вже понад 1,2 млрд грн. Компанія закуповує продукти в Україні та Європі, з яких формуються гуманітарні продуктові набори, а також виділила понад 30 млн. грн. на закупівлю медикаментів для українських лікарень.

Також компанія надала сталь для виготовлення 100 тис. бронежилетів, передала ЗСУ понад 8 тис. касок, 1100 тепловізорів, понад 25 тис. турнікетів та аптечок для армії та тероборони, а також 20 дронів та понад 110 одиниць автотехніки. Крім того, із сталі "Метінвесту" створено близько 60 тис. протитанкових їжаків, а також понад 20 тис. шипованих ланцюгів.

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Компанія "Інтерпайп", а також гуманітарні фонди Пінчуків вклали у гуманітарні проекти понад $25 млн. Компанія виготовляє протитанкові їжаки та "буржуйки", налагодила випуск пластин для бронежилетів. Також Фонди та компанія постачають продукти та засоби гігієни, а також медикаменти та медобладнання: для Міноборони та МОЗ було передано понад 50,5 тис. аптечок для військових. Додатково було придбано 7 броньованих "швидких".

Компанія Ferrexpo на початку березня створила Гуманітарний фонд, фінансування якого зараз становить $12,5 млн. Компанія закуповує продукти харчування, медикаменти та медобладнання, купує машини швидкої допомоги для лікарень. Також компанія надала 1 млн грн допомоги для забезпечення Миколаєва питною водою, та надала свою нерухомість для розміщення близько 2 тис. біженців.

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" перерахувала $1 млн до Фонду допомоги у Нацбанку, а також направила $6 млн на благодійні проекти. Крім того, "АрселорМіттал" зобов'язався направити $2 млн на підтримку гуманітарної діяльності уряду та на закупівлю медикаментів для мешканців Кривого Рогу.

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DCH Steel передавав для потреб оборони металопрокат та металобрухт: лише у квітні ДМЗ передав для оборони міста матеріалів на понад 2 млн грн. Автотранспортний цех передав ЗСУ вантажні та вантажопасажирські автомобілі, теробороні – десятки шин для зміцнення блокпостів.

Компанія "Рудомайн" у рамках гуманітарної програми передала 2 млн грн на допомогу дітям із особливими потребами, які постраждали через військові дії. Також "Рудомайн" бере активну участь у підготовці до оборони Кривого Рогу: компанія задіяла 250 працівників та 42 одиниці техніки, а також надала будівельні матеріали. Загалом на потреби ЗСУ та тероборони компанія передала 15 млн грн.

Нагадаємо, раніше США скасувала все імпортні мита на українську сталь: як заявили у фінансовому відомстві країни, металургійна галузь є однією з головних бюджетоутворюючих в Україні.

Крім того, незважаючи на складнощі з логістикою, українські компанії не лише продовжують працювати, а й надають грандіозну допомогу жителям та ЗСУ, а металургійний завод Азовсталь став символом стійкості України війні проти РФ.

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