Ціни на метал зростатимуть у всьому світі: як Україна може збити ажіотаж

Президент ОП "Укрметалургпром" розповів, яке рішення Євросоюзу могло б допомогти усьому світові

У світі стрімко зростатиме попит на метал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зняття обмежень щодо торгівлі з Україною, яке наразі обговорюють у Євросоюзі, допоможе країні відновити економіку. Проте воно також необхідне світові, який потерпає від дефіциту металопродукції та зростання цін.

Про це пише президент ОП "Укрметалургпром" у своїй колонці для ГМК Центру.

Реклама

За словами Олександра Каленкова, таке відкриття ринків лише посилить безпеку сучасної Європи.

"Євросоюз за крок від повного відкриття свого ринку для українських експортерів, зокрема для металургів. Таке рішення вже ухвалила Велика Британія, чіткі сигнали про ймовірне скасування бар’єрів на шляху імпорту металу з України надходять також зі США. Поясню, чому зняття торговельних обмежень не лише допоможе відновленню економіки України, а й є вигідним для наших союзників", – каже Каленков.

Через війну, яку розв'язала Росія, відбулося різке скорочення поставок металопродукції, що зі свого боку призвело до дефіциту та зростання цін на метал у Європі та світі.

Реклама

Важливо враховувати, підкреслив Каленков, що США, Велика Британія та країни ЄС щедро забезпечують Україну своєю бронетехнікою, артилерією та планують нарощувати поставки.

Однак ці засоби потрібно постійно поповнювати і попит на метал зростатиме й надалі.

"У літній період додасться ще й традиційне сезонне загострення. Збільшення поставок з України дасть змогу частково компенсувати обсяги металу, яких бракує Європі, знизити ціни і, як наслідок, здешевити виробництво бронетехніки та артилерійських знарядь для посилення безпеки України та країн НАТО", – впевнений президент ОП "Укрметалургпром".

Реклама

Що зробила Велика Британія

Нагадаємо, що Велика Британія зняла усі обмеження в торгівлі з Україною на рік і навіть скасувала всі мита.

Такий крок допоможе обом країнам наростити обсяги торгівлі і знизити дефіцит деяких товарів.

"Сьогодні" також писали, як торгівельні бар'єри знищують українську металургію, і розповідали, що відбувається з цінами на сталь у ЄС.