Експортерам не вистачає оборотних коштів – що вбиває український бізнес

Розповідаємо, які три фактори заблокували відшкодування ПДВ для експортерів

Українським експортерам потрібне відшкодування ПДВ / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Розв'язана Росією війна призвела до зупинення роботи левової частки малого та середнього бізнесу в Україні. Великий бізнес змушений згортати виробництво через те, що йому не відшкодовують ПДВ, через що підприємства не мають оборотних коштів для роботи.

Про це розповідають "Сьогодні" у своєму матеріалі.

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Зазначається, що з нового року держава припинила відшкодовувати ПДВ експортерам, і виходить, що вони сплачують ПДВ своїм контрагентам, а експортуючи продукцію за кордон, не можуть отримати повернення переплачених податків.

Чому заблокували відшкодування?

Для цього є кілька причин:

на період воєнного часу було зупинено документальні податкові перевірки бізнесу;

не завершено так звані камеральні перевірки;

закрито реєстрацію податкових накладних, без чого відшкодування ПДВ неможливе фізично.

Ці фактори позбавили українських експортерів оборотних коштів, що призвело до відсутності можливості інвестувати у перенесення бізнесу, відновлення підприємств та інші важливі для економіки процеси.

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"Наразі невчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% оборотних коштів підприємств ГМК. Це змушує бізнес скорочувати обсяги закупівель, а значить, унеможливлює нарощування обсягу виробництва та експорту", – заявили в Європейській бізнес асоціації.

До чого це призведе?

Блокування відшкодування ПДВ підвищить собівартість української продукції на 20% і бізнес просто не зможе конкурувати на світовому ринку, та ще й з урахуванням наявних логістичних проблем.

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