Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Відставка Джонсона ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Industry Металургія

Мародерство в промислових масштабах: скільки РФ обкрадатиме Україну в порту Маріуполя

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 13:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відновлення роботи окупованого порту в Маріуполі може означати збільшення обсягів грабежів
Метал та зерно продовжують вивозити з Маріуполя
Метал та зерно продовжують вивозити з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційні війська Росії почали відновлювати роботу Маріупольського порту, щоб розпочати крадіжку українського металу у промислових масштабах.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Реклама

Перший корабель РФ зайшов до Маріупольського порту, щоб завантажити викрадену продукцію, ще 28 травня. Після цього він зробив ще мінімум три такі рейси, які вдалося відстежити за допомогою програм морської локації.

Ці дані можна буде використовувати як доказ у межах кримінального розслідування. Але скільки точно піратських кораблів Росії прибуло в українську гавань, встановити складно, адже судна часто вимикають локацію під час прямування.

Буде ще гірше

Найближчим часом очікується, що крадіжка металу посилиться. Цими днями Петро Андрющенко повідомив, що мародерство на державному рівні на низькому старті – окупанти запустили буксирний кран для очищення судноплавного каналу та акваторії порту.

Реклама

"З Маріупольського району окремо подано електрику та продовжується запуск портових кранів. Фактично, у першій декаді порт буде готовий для прийняття вантажів та відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", – заявив він.

Як відомо, метал, який краде Росія з Маріупольського порту, належить заводам "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча компанії "Метінвест". Компанія вже оголосила, що має технічні можливості для відстеження кожного вкраденого листа металу.

Українські підприємці розробляють одразу кілька юридичних механізмів, які дадуть змогу притягнути до міжнародної кримінальної відповідальності всіх причетних до крадіжки.

Реклама

Що потрібно для покарання агресора

Україна використовує всі необхідні правові механізми для того, щоб унеможливити продаж Росією вкраденої продукції, насамперед – зерна та металу.

Як розповіла заслужений юрист Марина Ставнійчук, Україна подала всі документи, які свідчать, що Росія вкрала це зерно в України.

За її словами, щоб змусити Росію заплатити за скоєне, Україна має чітко дотримуватись міжнародного законодавства, навіть якщо країна-агресор відмовляється це робити.

Як відомо, Росія вкрала щонайменше 3 тисячі тонн сталі, яку вивезла до Ростова. Загалом у порту Маріуполя української металопродукції перебуває на суму понад 100 мільйонів доларів. На таку суму окупанти викрали 500 тисяч тонн зерна.

Раніше ми розповідали, навіщо Росія краде український метал, і писали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти