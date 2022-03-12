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Світ під загрозою дефіциту? В Україні зупинилося виробництво неону для чіпів

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 12:31
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Головні українські постачальники неону, який потрібен для виробництва чіпів, зупинили роботу через напад РФ
В Україні зупинилось виробництво неону
В Україні зупинилось виробництво неону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанії "Кріоін Інжиніринг" та "Інгаз", які розташовані в Україні, нині не працюють через напад Росії. Вони постачають до 54% світового неону, що потрібен для лазерів із виготовлення чіпів.

Про можливий дефіцит мікросхем у світі повідомляє Reuters.

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Маріупольський "Інгаз" постачав до 20 тисяч кубометрів неону на місяць у Тайвань, Корею, Китай, США та Німеччину. Одеський "Кріоін" – до 15 тисяч кубометрів на місяць.

Західні експерти наголошують, що через російське вторгнення українські компанії не зможуть виконати замовлення. Це загрожує дефіцитом чіпів, на які є особливий попит під час пандемії коронавірусу.

Від такої ситуації на ринку виграти може лише Китай. Саме там виготовляють неон, крім України. Однак китайські ціни вищі та невпинно ростуть.

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В інших країнах налагодити відповідне виробництво можна буде лише за два роки. Мовиться про чіпи для мікросхем, які використовують для створення медичної техніки, а також комп’ютерів, смартфонів, ігрових приставок та іншої електроніки.

Зиск для Китаю

Українські аналітики переконані, що Китай керується лише вигодою для своєї економіки. Зиск від війни Росії з Україною для нього очевидний – це максимальне захоплення російських ресурсів.

Ще від початку березня влада КНР веде перемовини зі своїми компаніями щодо інвестицій у Росію. У перспективі це дозволить отримати російську сировину, фактично, за безцінь.

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Раніше західні аналітики помітили, що китайські виробники почали шукати можливості для експорту кольорових металів. Це дуже вигідно для Китаю, оскільки ціни на алюміній, глинозем, мідь та нікель всередині країни не встигають за підвищенням вартості морських перевезень.

Водночас у світі рекордно подорожчав нікель. Нині на Лондонській біржі металів за тонну пропонують понад 100 тисяч доларів.

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