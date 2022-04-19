На "Запоріжсталі" відновили виплавку чавуну: як змінилася робота металургів через війну

За весь час свого існування промисловий гігант України зупиняв виробництво лише раз

Запоріжсталь відновлює роботу / Фото: Колаж: Сьогодні, Запоріжсталь

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав виплавку чавуну після часткового виведення підрозділів із режиму гарячої консервації.

Про це повідомляє Metinvest Media.

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Перша виплавка чавуну здійснена після роздування доменних печей №3 та №4. Надалі планується поступове відновлення виробничих процесів на сталеплавильному та прокатному переділах.

"За всю історію комбінату його зупиняли та запускали лише один раз – після Другої світової війни. У процесі запуску найвідповідальніша й найскладніша операція – це перший випуск чавуну. Ми його спочатку відкрили на печі №4, потім на печі №3", – розповів майстер ДП №3 Сергій Москальов.

Наразі всі зусилля комбінату спрямовані на оновлення логістики для безперервного отримання сировини та відвантаження продукції. Як зазначив старший горновий доменної печі Максим Курелюк, запускати доменні печі після консервації доволі складно.

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"І фізично, і тому, що все це ми робимо вперше. Зазвичай випуск на доменній печі відбувається раз на дві години, зараз цей час удвічі більший. Але ця робота дуже важлива й потрібна. Для економіки дуже важливою є металургійна промисловість. Тож, якщо є можливість працювати, треба це робити. У нас у Запоріжжі ситуація стабільна, тому нам потрібно продовжувати працювати та запускати виробництво. Віримо в перемогу та робимо свій внесок у неї", – додав він.

Крім розконсервації доменних печей, комбінат запустив аглофабрику, зокрема, три з шести агломашин з виробництва агломерату.

Нагадаємо, з початку березня "Запоріжсталь" перевели в режим гарячої консервації. 25 березня комбінат частково відновив роботу агрегатів цеху холодного прокату – дресировочні стани 1700-1 та 1700-2, а також агрегат поздовжнього різання №5. 6 квітня у роботу запустили дві доменні печі – №3 та №4.

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За підсумками 2021 року "Запоріжсталь" наростила випуск чавуну на 0,1% порівняно з 2020 роком – до 4,5 млн т. Виплавка сталі знизилася на 0,1% – до 3,8 млн т, а виробництво прокату залишилося на рівні попереднього року – 3,2 млн т.

У січні-лютому 2022 року комбінат скоротив випуск прокату на 8,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 502,4 тис. т.

Промисловість на воєнних рейках

Півтора місяця часу знадобилося великим промисловим підприємствам України на те, аби частково відновити свою роботу після повномасштабного нападу Росії.

Найкращий темп у цьому плані демонструє місто Запоріжжя, де в роботі вже частина потужностей "Запоріжсталі", "Запоріжвогнетриву" і "Запоріжкоксу".

"Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею", – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Деякі заводи перенесять своє виробництво на захід країни і запускають альтернативні потужності. Днями запрацювали нові виробництва машинобудівної компанії Corum Group у Хмельницькій та Волинській областях.

За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва, робота машинобудівників допоможе забезпечити безперебійну роботу вугільних підприємств, відтак українці матимуть світло й тепло в будинках.

Раніше ми розповідали, що українські металурги через РФ припинили членство у міжнародній асоціації Worldsteel, і писали, що представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ.