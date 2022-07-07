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"Нам просто викручують руки": що може повністю паралізувати феросплавну галузь

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 липня, 17:15
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Розповідаємо, що може остаточно підкосити і скувати роботу підприємств феросплавної галузі
Ферросплавна галузь страждає від проблем із логістикою
Ферросплавна галузь страждає від проблем із логістикою / Фото: Колаж: Сьогодні, gmk.center

Наразі підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, адже через війну вони втратили сировинні бази, а логістика значно ускладнилася.

Про це заявив керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев на прес-конференції.

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За його словами, інколи вантажі прямують до замовників у 10 разів довше. Остаточно підкосить галузь підвищення "Укрзалізницею" тарифів на 70%.

"Підприємства феросплавної галузі працюють зараз на 20% потужності. Частина сировинної бази залишилася на окупованих територіях та на лінії розмежування бойових дій", – пояснив Кудрявцев.

Він нагадав, що сновна продукція підприємств – це феросплави, вантажі 3-го тарифного плану. Тобто їх перевезення "Укрзалізницею" вимагає охорони, яка оплачується погодинно, що неможливо – враховуючи, що час доставки вантажів зріс в рази.

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Кудрявцев наголосив, що перевезення феросплавів є для "Укрзалізниці" рентабельним при нинішніх тарифах.

"Тобто, нам просто викручують руки. І з цим щось треба робити", – резюмував він.

Раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" підвищила тарифи на перевезення вантажів усіх класів на 70%. Проти цього рішення виступила Європейська бізнес асоціація. Там підкреслили, що компанія-державний монополіст не може перекладати на бізнес усі свої проблеми, адже він теж постраждав від війни.

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Нагадаємо, днями в Арселор Мітал Кривий Ріг повідомили про скорочення виробництва та зниження на третину зарплат працівників. Причина – проблеми з логістикою, які унеможливлюють роботу підприємства у нормальному режимі.

Напередодні компанія "Метінвест" також повідомила про зупинку своїх ГЗК та скорочення виробництва на заводі Каметсталь з тих же причин.

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