Забезпечують захист: як промислові підприємства допомагають у Кривому Розі

Криворізькі промислові підприємства беруть активну участь в підтримці економіки регіону та захисті територій від окупантів

Промислові компанії допомагають захищати Україну від загарбників / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Компанії групи Метінвест, а також Rudomain і ArcelorMittal допомагають Кривому Рогу в захисті від російських загарбників.

Як розповів міський голова Олександр Вілкул, промислові підприємства долучаються до будівництва захисних споруд – надають матеріали та техніку.

Реклама

Від !Метінвесту" та Фонду Ріната Ахметова надходить гуманітарна допомога. Підтримують населення і місцеві лікарні медикаментами.

"Ми з бізнесом працюємо разом та робимо спільну справу – захищаємо Україну", – наголосив Вілкул.

Відновлення економіки

Збройні сили України продовжують вести важкі бої та зачищати територію від окупантів з РФ. Лінію фронту вдалося відсунути і звільнити 15 населених пунктів.

Реклама

Поки захисники знищують ворога, в тилу триває відбудова міст. Кривий Ріг наразі працює в штатному режимі:

нарощують об’єми виробництва на підприємствах;

люди ходять на роботу і заробляють гроші;

місто отримує податки;

розвивається економіка.

"Підприємства групи "Метінвест" будують нові логістичні ланцюжки. ArcelorMittal частково відновив виробництво чавуну. Робота промисловості – це зарплати й нормальна робота у людей, функціонування економіки і податки в бюджет, а також кулі та снаряди, якими воюють наші бійці", – резюмував Вілкул.

Металургія України під час війни

Українська промисловість потроху адаптується до нових реалій. Уже частково вивели з консервації потужності "Запоріжсталі". На комбінаті знову в роботі аглофабрика, 3 агломашини та 2 доменні печі в цеху.

Реклама

Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею, – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Перед цим відновило роботу ще одне металургійне підприємство групи "Метінвест" – "Запоріжвогнетрив". Виробничі підрозділи частково вивели з режиму консервації, а також знову запрацювали сервісні центри в Запоріжжі та Кривому Розі. У роботі знову основні підрозділи заводу "Запоріжкокс".

Деякі підприємства перевозять потужності на захід країни. Нещодавно у двох областях запрацювали виробництва машинобудівної компанії Corum Group. Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв зазначив, що від надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств, а отже – наявність світла та тепла у будинках українців.

Раніше ми розповідали, що група "Метінвест" передали в лікарні Кривого Рогу медикаменти. До наборів увійшли анальгетики, кровоспинне, антибіотики зі списку МОЗ України, а також інструменти для проведення операцій.