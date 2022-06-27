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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Окупанти готуються масово вивозити крадену сталь із Маріуполя

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 червня, 18:23
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Російська пропаганда оголосила про запуск порту в Маріуполі для експорту намародереного
Росіяни продовжують грабувати маріупольські підприємства
Росіяни продовжують грабувати маріупольські підприємства / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що найближчими днями в Маріупольському порту буде підведено електрику.

Про це повідомила ТАСС із посиланням на слова терориста.

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Електрика в порту дозволить повністю запустити його в роботу, таким чином окупанти зможуть вивозити з України накрадене та привозити продукцію з країни-агресора.

За словами Пушиліна, водо- та електропостачання морського порту Маріуполя буде відновлено до кінця червня.

Російські окупанти вивозять у величезних кількостях з українських територій намородерене зерно та металопродукцію. Обкрадають тимчасово окуповані території України.

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Фактами пограбування вони вихваляються в сюжетах для федеральних новин. Нещодавно на російському ТБ показали відео, як вантажать крадений метал на судно РМ-3, яке згодом відбуло до Ростова.

Раніше ММКІ та "Азовсталь" звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальне провадження за фактом крадіжки металопродукції з маріупольського порту.

Відповідатимуть перед законом усі

Росія, яка краде український метал в окупованому Маріуполі, а також усі, хто має намір купити цей метал, будуть притягнуті до відповідальності за нормами закону. Про це заявив генеральний директор металургійного комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко, і застеріг світ від покупки краденого.

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"Зараз у Маріуполі відбувається банальний крадіжка металу. Рашисти просто вивозять метал із порту, де до початку війни були сотні тисяч тонн продукції, призначеної для клієнтів у Європі. Також дуже багато металу знаходилося на наших підприємствах. І всі його банально крадуть і вивозять до РФ", – розповів він.

Водночас він наголосив: усю вкрадену продукцію Метінвест може легко відстежити, а юридичний відділ компанії Метінвест Ахметова та Новинського вже працює над механізмом, за яким усі причетні до нелегальних угод будуть притягнуті до відповідальності.

"Сьогодні" також писали, яке покарання чекає на окупантів за розорення українських земель, а також розповідали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України.

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