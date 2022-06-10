Окупанти продовжують розкрадати Україну – що вивезли до РФ цього разу

Розповідаємо, які підступні плани будує окупаційна влада на захоплених територіях

Окупанти продовжують красти український метал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже другий корабель, завантажений краденим українським металом із Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

"Друге судно доставило метал із Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно було навантажене листовим металом. На день раніше митники Ростова-на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", – сказано в повідомленні.

Напередодні до Криму прибув перший поїзд із зерном, яке окупанти вкрали з Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, окупаційна влада розробляє шляхи для вивезення насіння соняшника.

Крадіжка металу з Маріуполя.

Компанія Метінвест раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є міжнародним злочином. За даними пресслужби компанії, всього окупанти планують вивезти близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 млн. дол.

Реклама

Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Офісу Генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам.

Експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжкою української зернової та металургійної продукції. Це необхідно, щоб залучити відповідальних до міжнародних судів.

"Сьогодні" раніше писали, яку роль в українській економіці відіграють ці галузі і розповідали, як росіяни визнали, що крадуть українське зерно та метал.