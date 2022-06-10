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Окупанти продовжують розкрадати Україну – що вивезли до РФ цього разу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 червня, 14:19
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Розповідаємо, які підступні плани будує окупаційна влада на захоплених територіях
Окупанти продовжують красти український метал
Окупанти продовжують красти український метал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже другий корабель, завантажений краденим українським металом із Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Друге судно доставило метал із Маріуполя до Ростова-на-Дону. Судно було навантажене листовим металом. На день раніше митники Ростова-на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю", – сказано в повідомленні.

crying Напередодні до Криму прибув перший поїзд із зерном, яке окупанти вкрали з Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, окупаційна влада розробляє шляхи для вивезення насіння соняшника.

Крадіжка металу з Маріуполя.

Компанія Метінвест раніше заявила, що російські окупанти збираються вкрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є міжнародним злочином. За даними пресслужби компанії, всього окупанти планують вивезти близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 млн. дол.

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Пізніше комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь звернулися до Офісу Генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження щодо крадіжки російськими окупантами металопродукції, яка належить комбінатам.

Експерти закликають владу максимально документувати всі випадки, пов'язані з крадіжкою української зернової та металургійної продукції. Це необхідно, щоб залучити відповідальних до міжнародних судів.

"Сьогодні" раніше писали, яку роль в українській економіці відіграють ці галузі і розповідали, як росіяни визнали, що крадуть українське зерно та метал.

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