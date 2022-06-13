Окупанти продовжують красти метал – куди вивозять українське багатство

Розповідаємо, скільки кораблів з українським металом з окупованого Маріуполя вивезли росіяни

Окупанти продовжують вивозити український метал кораблями / Фото: Getty Images, скріншот,

Росія вкрала вже третій корабель з українським металом з заводів "Азовсталь" та ММК їм. Ілліча групи "Метінвест". Наразі судно з незаконно присвоєним майном прямує до Ростова.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"Показово, що це сталося у День Росії", – наголосив він.

Не перша крадіжка

Російські ЗМІ повідомили, що до Ростова прибуло вже друге судно, навантажене вкраденим у металом з маріупольських комбінатів.

Віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нив'євський закликав українську владу максимально документувати для суду кожну дію тих, хто вкрав зерно та метал, адже питання виживання АПК та ГМК – це питання виживання України.

Реклама

Справа в тому, що ці дві галузі забезпечують 35% української економіки, а їхня частка в експорті країни ще більша і становить близько 70% валютної виручки.

Генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко заявив, що юристи компаніі "Метінвест" роблять усе можливе, щоб притягнути усіх причетних до цієї крадіжки до відповідальності.

"Сьогодні" раніше писали, як росіяни самостійно визнали, що крадуть з окупованих територій українське зерно і метал, і розповідали, яке покарання їх за це чекає.