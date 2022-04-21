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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Втрати будуть суттєвими: як зупинка Азовсталі й ММКІ вплине на економіку України

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 20:46
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Економіст розповів про ситуацію на ринку металургії і як на неї вплинула війна
Маріупольські металургійні комбінати є важливою складовою для українського ВВП
Маріупольські металургійні комбінати є важливою складовою для українського ВВП / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Експорт сталі з України, при цінах від 600 до 1200 доларів за тонну, може знизитись на 8,2 млн тонн або на 5-10 млрд доларів на рік.

Як пояснив економіст і соціальний філософ Олексій Білязе в блозі для "Сьогодні", таким є наслідок зупинки Азовсталі та Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

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Для української економіки та металургії 2020 рік був невдалим через пандемію, низькі ціни на ресурси та високий курс гривні. Однак, відповідно до звітів, тоді:

  • Азовсталь створила 0,19% ВВП України і посприяла створенню ще 1,02%;
  • ММКІ у 2020 році створив 0,24% ВВП та посприяв створенню ще 1,6%.

Втрата комбінатів для української економіки призведе до втрати 3,05% ВВП. Прямі втрати – це 0,43% і непрямі – 2,62%.

У 2021 році суттєво зросли ціни на сталь, тож Азовсталь і ММКІ зробили прогнозований внесок у ВВП України на рівні 0,3% та 0,5% відповідно. Непрямий внесок становив 1,25% та 2%. За цими даними, втрата підприємств у Маріуполі тотожна втраті майже 4% ВВП для України.

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Робота металургійних підприємств

Попри війну, низка металургійних гігантів потрохи відновлює роботу – це Запоріжсталь, Запоріжкокс, Запоріжвогнетрив. Нещодавно в Україні знову почали виплавку чавуну.

"За всю історію комбінату його зупиняли та запускали лише один раз – після Другої світової війни. У процесі запуску найвідповідальніша й найскладніша операція – це перший випуск чавуну. Ми його спочатку відкрили на печі №4, потім на печі №3", – розповів майстер ДП №3 Сергій Москальов із Запоріжсталі.

Водночас представники Європейської бізнес-асоціації закликали українську владу відновити відшкодування ПДВ. Якщо цього не зробити, в перспективі може зупинитися експорт та приплив валюти до бюджету.

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Раніше ми писали, що у світі рекордно злетіли ціни на золото і продовжують змінюватися, залежно від геополітичної ситуації. А в Європі тим часом зріс попит на український метал.

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