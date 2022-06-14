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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Притягнемо до відповідальності всіх причетних – гендиректор "Азовсталі" про вкрадений метал

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 червня, 14:42
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Весь викрадений з Маріуполя метал відстежують і збираються змусити мародерів відповідати перед законом
Росіяни поплатяться за мародерство в Маріуполі
Росіяни поплатяться за мародерство в Маріуполі / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Російські військові знімають і викладають у мережу сюжети, як вони вантажать рулони металу, вироблені на "Азовсталі" й ММК ім. Ілліча, та вкрадені з Маріуполя.

Як заявив генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі в інтерв'ю виданню Delo.ua, крадіжка не залишиться безкарною, адже компанія Метінвест відстежує кожен вкрадений лист.

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"Тепер ми розуміємо, що таке "русскій мір". Це вкрасти: вкрасти наше майбутнє, вкрасти продукцію з підприємства, навіть унітази скручують", – дивується Цкітішвілі.

Злодії не зможуть втекти

Гендиректор "Азовсталі" запевнив, що Метінвест може відслідковувати вкрадену продукцію, отже, всі, хто причетний до крадіжок, відповідатимуть за скоєне. Компанія знає кожний:

  • номер рулону;
  • марку сталі;
  • і навіть вагон.

"У них логіка злодія: якщо я вкрав річ за сто гривень, то продам її за гривню, раптом хтось купить. Але люди, які могли раніше купити крадене, зараз розуміють, що можуть бути переслідування", – пояснив Цкітішвілі.

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Нещодавно до Ростова вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах.

"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча вже звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя.

Підприємства також надали докази, які свідчать, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять з порту продукцію. Такий грабіж є порушенням ст. 185 та ст. 186 Кримінального кодексу.

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Перед законом відповідатимуть усі

В окупованому Маріупольському порту знаходиться багато металопродукції, що належить компанії "Метінвест". Як заявив керівник "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, росіяни вивозять продукцію на свою територію.

За його словами, всі, хто відповідальний за крадіжку, обов'язково відповідатимуть згідно з законом.

"Юристи компанії "Метінвест" розглядають можливості, як притягнути до відповідальності тих, хто просто банально краде метал. Але це свідчить, що росіяни не здатні щось створювати, а лише грабувати, вбивати", – резюмував Мироненко.

13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Ростов йде вже третій корабель з українським металом із заводів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча гурту "Метінвест". "Сьогодні" також писали, яке покарання чекає на окупантів за руйнування українських земель.

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