Роботу ГЗК та металургійного заводу Метінвесту призупинили: у чому причина

Українська компанія призупинила роботу своїх гірничо-збагачувальних комбінатів та металургійного заводу

Металургійні підприємства зіткнулися з серйозними проблемами / Фото: Колаж: Сьогодні, gmk.center

З 1 липня група Метінвест призупиняє видобуток на двох своїх гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі, включно зі спільним підприємством Південний ГЗК, і скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни.

Як пояснили в компанії, серед головних причин зупинки – логістичні чинники, зокрема зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію.

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З середини липня також призупинять видобуток на Північному ГЗК. Роботу на зменшеній потужності продовжуватиме лише Центральний ГЗК.

"Це вимушений захід, де головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну", – зазначили в Метінвесті.

У компанії додали, що ситуація в економіці країни залишається важкою та має тенденцію до погіршення через низку дестабілізуючих факторів. Це також не дає змогу підприємству повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць наперед.

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Головні проблеми

Металурги зазначили, що до такої ситуації призвели зміни в логістиці гірничо-металургійного комплексу і висока вартість перевезень до кінцевого споживача.

Після того як РФ заблокувала порти, вони змушені доправляти продукцію тільки залізницею. У результаті логістичні витрати зросли у декілька разів проти довоєнного часу, натомість час доставки збільшився: готова продукція стоїть у черзі на кордоні з ЄС місяцями.

Однією з причин є і висока собівартість виробництва металопродукції, яка постійно зростає внаслідок підвищення цін на енергоносії та відсутності попиту на металеві вироби на внутрішньому ринку України.

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Серед зовнішніх факторів впливу металурги виділили значне падіння світових цін на чавун і сталь та скорочення попиту на металопродукцію та обсягів споживання залізорудної сировини у ЄС.

Підтримка з боку компанії

У Метінвесті запевнили: працівників підприємств напризволяще не залишать.

"Навіть за цих часів соціальна відповідальність залишиться основою політики Групи Метінвест. Компанія максимально задіє тисячі працівників під час проведення ремонтних робіт та упорядкування території на вищезгаданих активах зі збереженням основного заробітку", – наголосили в компанії.

Надалі системно допомагатимуть вимушеним переселенцям, жителям міст присутності. Проєкти підтримки ЗСУ, зокрема військовим спорядженням, також продовжать.

У Метінвесті висловили переконання, що сильна економіка України – це спільне завдання держави і бізнесу. І сьогодні тільки підтримка з боку держави допоможе підприємствам і робітникам повернутися до роботи.

"Йдеться про оптимізацію логістичної складової, а також інші регуляторні рішення", – резюмували в компанії.

Раніше НБУ провів опитування, щоб з’ясувати, які основні причини змушують український бізнес скорочувати виробництво. Бізнес у всіх галузях назвав головною проблемою ускладнену логістику та пов’язану з цим втрату ринків. Наразі в Україні жодне велике металургійне підприємство не працює на повну потужність.

"Сьогодні" раніше розповідали про реакцію бізнесу на підвищення УЗ тарифів на перевезення вантажів, а також писали про те, як проявила себе перша в Україні дорога із золошлаків.