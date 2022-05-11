Рецепт відродження України: як експортери можуть стати локомотивом відновлення

Після відкриття для українських виробників західних ринків наша країна може наростити експорт своєї продукції і цим стимулювати економіку

Незважаючи на перспективи, в українських експортерів існує і низка проблем / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну, яку розв'язала Росія проти нашої країни, українська економіка ризикує втратити за підсумками року від 30% до 50% ВВП. Зруйновані підприємства, підірвані склади та нафтобази, школи та мости, мільйони біженців, які залишилися без роботи – всі ці проблеми не дадуть швидко відновитись економіці.

Щоб якось прискорити процес відновлення, Велика Британія та Канада скасували всі мита та квоти для української продукції. США пішли на безпрецедентний крок і скасували імпортне мито на українську сталь – наголосивши, що металургійна галузь є одним із двигунів української економіки. На черзі Євросоюз: там зараз також розглядають питання скасування імпортних мит у торгівлі з Україною.

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Здавалося б, це чудовий шанс для експортерів, щоб закріпитися на цих ринках, але швидко наростити постачання не вдасться. "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що заважає українському бізнесу швидко завоювати іноземні ринки.

Перспективи для України

З одного боку, через захисні заходи, які запроваджували західні країни проти нашої продукції, ми втрачали щороку мільярди доларів. Тільки в одній металургії недоотриманий прибуток українських виробників обчислюється мінімум у 3,5 млн тонн продукції на суму 3 млрд доларів на рік.

З іншого боку, ЄС запровадив санкції проти багатьох російських галузей, і тепер в українських підприємств з'явилася можливість зайняти їхнє місце.

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"Відмова від поставок з РФ відбувається навіть там, де санкцій немає: нам варто подякувати окремим європейським підприємствам, які в приватному порядку повністю відмовилися від поставок російського металу. Сподіватимемося, що Євросоюз ще більше посилить санкційний тиск на російську металургію – другу після нафти і газу експортну статтю доходів країни-агресора", – говорить президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

За його словами, різке скорочення постачання металу очікувано призвело до дефіциту та зростання цін на метал у Європі та світі. Попит на метал зростатиме через те, що країни-союзники зараз зайнялися виробництвом зброї та броні для України.

Проблеми експортерів

Попри перспективи, що відкрилися, в українських експортерів існує й низка проблем. Насамперед – зруйновані підприємства: в окупованому Маріуполі серйозно пошкоджено два металургійні гіганти України – "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча.

Існують проблеми з логістикою. Близько 60% українського експорту припадало на портову інфраструктуру Чорного та Азовського морів. Наразі українські порти або заблоковані, або окуповані. Тому єдиним способом вивезти продукцію залишається залізниця, яка працює на межі можливостей.

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Але до цих проблем додалася ще одна. Річ у тому, що держава з нового року припинила відшкодування ПДВ експортерам. Виходить, що в Україні вони сплачують ПДВ своїм контрагентам, а експортуючи продукцію за кордон, не можуть отримати повернення переплачених податків.

Причин, через які було заблоковано відшкодування, є декілька. Перша – на період воєнного часу було зупинено документальні податкові перевірки бізнесу. Друга – не завершені так звані камеральні перевірки: термін їх проведення продовжили з 30 днів до 90, але три місяці – це занадто великий термін для підприємства, яке потребує своїх грошей зараз, щоб розплатитися з контрагентами. І третя – через те, що запроваджена наказом Мінфіну №15 від 17.01.2022 нова форма податкової накладної не працює, закрито реєстрацію податкових накладних. А без цього відшкодування ПДВ неможливе фізично.

Ці три кроки влади позбавили українських експортерів оборотних коштів, а як наслідок – можливості інвестувати у перенесення бізнесу, відновлення підприємств та інші процеси, які б допомогли збільшити обсяги виробництва, виплати зарплат та сплату податків. У такій ситуації не йдеться про створення нових робочих місць – під загрозою навіть збереження існуючих, а також надходження валюти в країну. Адже заморожені кошти підприємств унеможливлюють повноцінну роботу.

Крім того, спроба держави вирішити свої проблеми лише за рахунок експортерів призведе до зупинення виробництва. Найкращим виходом у такій ситуації став би рівномірний розподіл додаткового навантаження на всі суб'єкти господарювання, а не лише на ту групу підприємств, яка зіткнулася з численними проблемами, зокрема логістичними, наголошують експерти.

"Наразі невчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% оборотних коштів підприємств ГМК. Водночас постачальники вимагають від них повну передоплату за свої товари та послуги. Ці фактори змушують бізнес скорочувати обсяги закупівель, а отже, це унеможливлює нарощування обсягу виробництва та експорту", – заявили в Європейській бізнес асоціації.

Фактично блокування відшкодування ПДВ збільшує собівартість української продукції на 20%. За таких умов жоден бізнес не зможе конкурувати на світовому ринку – тим більше з урахуванням наявних логістичних проблем.

Навести лад з податками

Вирішити проблеми з відшкодуванням ПДВ досить просто: потрібно скасувати мораторій на перевірки, завершити камеральні перевірки та відновити реєстрацію податкових накладних. Але, за словами експертів, влада вже й сама заплуталася у своїх спробах стимулювати економіку у воєнний час, а спроба скасувати низку податків перетворилася на систему з відсутньою логікою.

"На мій погляд, поточна система нагадує повний бардак. Частина підприємств працюють з ПДВ, частина – з 2% з обороту. ПДВ із запровадженням воєнного стану фактично перестав бути податком на додану вартість. При цьому відшкодування держава гальмує через проблеми з наповненням бюджету. Думаю, пора тут наводити порядок і запускати відшкодування ПДВ", – зазначив економіст Данило Монін.

За його словами, спочатку відшкодування можуть видавати ОВДП-облігаціями. Принаймні такі плани були щодо відшкодувань за січень. Під ці папери підприємства зможуть взяти кредити або їх продаватимуть з дисконтом 15-20%, як це вже було в 2015 році.

Економіст Борис Кушнірук наголошує: нинішня ситуація, коли ПДВ відшкодовується у ручному режимі, є неприпустимою.

"Якщо одним видають відшкодування, а іншим ні, це відкриває можливості для корупційних складових. Хтось домовиться під патріотичними гаслами про повернення ПДВ, а комусь не дадуть, то, найімовірніше, тут йдеться про корупцію. І в умовах війни це може бути одним з найбільш дратівливих факторів", – каже Кушнірук.

За його словами, держава має встановити чітку єдину та прозору процедуру для всіх учасників економічних процесів.

"Можливі два варіанти відновлення відшкодування ПДВ. Перший – випуск ОВДП-облігацій. Ми розуміємо, що зараз з грошима в уряді не дуже добре, але підприємства зможуть кредитуватися під їхню заставу. Таким чином у експортерів з'являться оборотні кошти. Другий варіант – це відшкодування, але з урахуванням того, що експортери спрямовують ці кошти виключно на виробництво та створення робочих місць, щоб ці кошти не потрапляли на валютний ринок і не тиснули на курс гривні. І використання коштів потрібно якимось чином контролювати", – говорить Борис Кушнірук.

Економіст Олексій Кущ звертає увагу на те, що річного періоду, на який Британія, Канада та США відкрили свої ринки для України – недостатньо. За його словами, будь-який бізнес-план розрахований щонайменше на п'ять років, тому потрібно працювати над тим, щоб продовжити безподатковий період для українських товарів на зовнішніх ринках.

"А щодо відшкодування ПДВ, то з урахуванням щомісячного дефіциту бюджету на суму близько 5 мільярдів доларів державі важко буде відновити виплати в повному обсязі. Але можна починати виплачувати підприємствам-експортерам, які постачають за кордон промислові товари з високою часткою додаткової вартості у своїй продукції", – зазначає Олексій Кущ.

Також, за його словами, для підприємств агрокомплексу виплати можна розпочати дещо пізніше. Адже зараз експорт деяких видів агропродукції заборонено, а частина експортерів не зможе здійснити постачання через проблеми з логістикою.

Днями уряд заявив, що проблему з відшкодуванням ПДВ вирішують, і її буде відновлено вже найближчим часом. Експерти вітають цю заяву і закликають не затягувати – адже зараз Україна потребує сильної економіки як ніколи.

Також ми писали про те, що економіці України потрібна підтримка міжнародних партнерів. Йдеться про довгострокові рішення, такі як скасування імпортних квот та мит.