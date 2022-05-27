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Росія домовилася про бартер з Іраном: чим допоможуть одна одній країни ізгої

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 13:58
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Річна вартість економічних зв'язків між Іраном і РФ може збільшитись майже в 10 разів і досягти 40 млрд дол.
Росія нарощує торговельні зв'язки з Іраном
Росія нарощує торговельні зв'язки з Іраном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки європейські країни запроваджують жорсткі санкції проти Росії за її війну в Україні є й ті, хто готовий розвивати відносини з країною-агресоркою. Наприклад, Іран домовився про бартерну торгівлю з Росією, щоб забезпечити постачання сировини для використання у металургійному та гірничодобувному секторі.

Про це повідомляє іранський канал "Press TV".

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За словами міністра торгівлі та промисловості Ірану Сейєд Реза Фатемі Аміна, домовленості було досягнуто під час засідання міжурядової комісії РФ та Ірану, 26 травня.

Наголошується, що країни хочуть полегшити торгівлю між собою. У планах – імпорт Іраном російської сталі в обмін на експорт автомобільних деталей та газових турбін.

ЗМІ додають, що збільшенням двосторонньої торгівлі Іран та Росія прагнуть компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.

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Хто ще заграє з агресором

Китай активно скуповує російську нафту, яка на тлі санкцій серйозно подешевшала. Найбільшим попитом у Китаю користується російська нафта марки ESPO через коротку відстань доставки і тому, що більшість інших покупців уникають купувати чорне золото у Росії через війну в Україні.

Очікується, що у травні з російського порту "Козьміно" до Китаю прибудуть 33 вантажі ESPO. Це буде найбільшим місячним надходженням принаймні з 2016 року.

Раніше ми писали, що буде зі світовою економікою, якщо в Росії таки станеться дефолт, і розповідали, що буде з податками в Україні найближчим часом.

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