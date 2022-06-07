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Росія може залишитися без заводів із виробництва свинцю: що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 12:24
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Через зупинку експорту та падіння попиту всередині країни на заводах вже накопичилися двомісячні запаси свинцю
Енергетики продовжують роботи у Донецькій області
Енергетики продовжують роботи у Донецькій області / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хоча Росія і продовжує заперечувати, що війна в Україні та західні санкції ніяк не впливають на економіку країни, проте всередині РФ продовжує зупинятися промисловість. Наприклад, російські заводи, які виробляють свинець, опинилися на межі закриття через повну зупинку експорту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Санкції діють

Зазначається, що експорт свинцю за кордон припинився через санкції та після введення ліцензування експорту. Заводи не отримали обіцяних урядом РФ разових ліцензій експорту металу.

Так як вивозити метал до інших країн стало неможливо, а попит усередині країни виявився дуже низьким, на заводах із виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. До того ж, частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності.

Журналісти стверджують, що експорт металу з Росії в ЄС практично не відбувається з березня через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій. А з 10 липня такі постачання взагалі виявляться під забороною у рамках п'ятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

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З огляду на Китай

В умовах санкцій Росія може перенаправити експорт свого свинцю до Китаю, який і так купує у агресора майже 90% вироблених свинцевих концентратів.

Але головні заводи розміщені в центральній частині Росії, тому при постачанні до КНР можуть виникнути логістичні труднощі, зазначають експерти.

Нафтові схеми

Китай продовжує зберігати нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, але при цьому всіляко допомагає Кремлю. збувати російську нафту, що теж опинилася під сакціями.

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Так, країни вигадали зручну схему поставок чорного золота до Китаю з РФ, використовуючи для цього морські шляхи. Постачання нафти зараз виглядають так:

  • невеликі танкери типу "Афрамакс" чи Long Range-2 завантажують нафтою на терміналі біля Владивостока;
  • нафту перекачують на супертанкери на рейді біля порту Йосу в Південній Кореї.

Такий маршрут збільшує час доставки нафти до одержувача, але водночас зростає ефективність цього каналу: що коротші рейси, то частіше можна завантажувати наявні танкери.

Раніше ми розповідали, як санкції Заходу зупинили роботу великого вагонобудівного заводу у Росії. Також писали, коли росіяни відчують ефект від санкцій.

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