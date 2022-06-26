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Російське золото все? Як на агресора вплине чергове ембарго

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 11:01
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Офіційне рішення американського уряду про ембарго оголосять 28 червня
Експорт золота є другим найбільшим джерелом прибутку в РФ
Експорт золота є другим найбільшим джерелом прибутку в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попередньо лідери країн "Групи семи" погодили застосувати ембарго на російське золото.

Про це повідомляє Reuters і кореспондентка телеканалу CNN Кейтлін Коллінз з пулу Білого дому з посиланням на свої джерела.

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Офіційне рішення казначейство США оголосить 28 червня в рамках 48-го саміту лідерів країн G7, який пройде в баварському замку Ельмау в Німеччині з неділі 26 червня до вівторка 28 червня.

Зауважимо, що експорт золота є другим найбільшим джерелом прибутку в російському державному бюджеті після експорту енергоносіїв (нафти, газу тощо). Щороку РФ видобуває на своїй території десяту частину від усього золота, яке видобувають у світі.

Нагадаємо, що деякі гравці на ринку вже припинили купувати золото агресора, оскільки висловили побоювання порушити санкційний режим у сфері оформлення банківських транзакцій.

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Ембарго на нафту

У Євросоюзі наприкінці травня підтримали часткове нафтове ембарго проти Росії.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії забороняє купувати російську морську нафту й нафтопродукти, але тимчасово звільнили від обмежень нафтопроводи. Це дасть додатковий час на пошук альтернатив Угорщині, Словаччині та Чехії.

Водночас європейці купуватимуть більше продукції з Саудівської Аравії та ОАЕ, Африки й США, а РФ поступово переорієнтовує ринок збуту на Індію та Китай. Додатково ускладнити життя російським компаніям може обмеження страхування вантажів – такі санкції планують запровадити в ЄС і Великій Британії.

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Раніше ми розповідали, що США вигадали, як вщент знищити Росію, а також писали, як ембарго ЄС змінить вугільний ринок РФ.

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