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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Ринок кольорових металів різко обвалився: до чого тут США та Китай

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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19 травня, 18:50
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Розповідаємо, що відбувається на ринку кольорових металів
Що відбувається з цінами на кольорові метали
Що відбувається з цінами на кольорові метали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У світі спостерігається зниження цін на кольорові метали. Це може сигналізувати про те, що економіки трьох найбільших споживачів — Китаю, США та ЄС починається процес рецесії економіки.

Про це свідчать дані торгів на Лондонській Біржі Металів (LME).

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Так, вартість міді тримається на позначці 9,2 тис. доларів за тонну (на піку ціни на неї перевищували $10 тис.). Крім того, за останній тиждень запаси міді на складах LME зросли на 5%, до 181 тис. т.

Крім міді, втрачають у ціні інші кольорові метали:

  • свинець – до 2 тис. доларів (зниження на 1,96%)
  • олово – 3 тис.319 дол/т (-2,5%)
  • нікель – 26 тис 159 дол/т (- 1.47%).

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Зазначається, що так ринок кольорових металів не реагує на китайську стратегію "нульової захворюваності на ковід", і нестабільну ситуацію у світовій економіці.

Тим часом аналітик Julius Baer Карстен Менке розповів журналістам Reuters наступне:

"Ми вважаємо, що ціни на метали, ймовірно, вже пройшли пік поточного року в першому кварталі. У середній та довгостроковій перспективі китайському попиту буде складно відновитись після цих локдаунів", – зазначив він.

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Китай хоче захопити ринок експорту кольорових металів

Деякі китайські виробники та трейдери шукають додаткові можливості для експорту кольорових металів після того, як ціни на морські перевезення рвонули вгору через війну в Україні.

Справа в тому, що нинішня війна РФ проти України викликала великі побоювання за зниження поставок кольорових металів у всьому світі, що, своєю чергою, підняло ціни на морські перевезення.

Раніше ми розповідали, як українська металургія переживає війну, і писали, як Україна може вплинути на ціну на метал.

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