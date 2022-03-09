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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Санкції діють! Російська металургія опинилася на межі краху

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 14:57
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Стан російської економіки продовжує погіршуватися день у день
Нищівний удар по російській економіці: що відбувається
Нищівний удар по російській економіці: що відбувається / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Агентство S&P знизило кредитні рейтинги російської газотранспортної компанії "Газпром" і ще 52 фірмам РФ.

Про це свідчать дані агенції.

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У списку зі зниженим кредитним рейтингом опинилися такі компанії:

  • СєвєрСталь;
  • ГМК "НОРИЛЬСЬ;КИЙ НІКЕЛЬ";
  • ТМК;
  • НЛМК;
  • ХОЛДИНГ МЕТАЛОІНВЕСТ;
  • ЄВРАЗХОЛДИНГ ФІНАНСИ;
  • Петропавлівськ;
  • Полюс;
  • Євраз;
  • КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА.

Кредитний рейтинг компаній був знижений у місцевій та іноземній валюті до "C" і "CCC-" (дефолтний рівень), на тлі вторгнення російських військ в Україну.

Зниження рейтингу компанії пов'язане зі зниженням рейтингів Росії до CCC.

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Параметр CCC-отримують близькі до дефолту компанії, у яких невеликі шанси повернути кредитні кошти.

Санкції проти Росії

Війна з Україною обходиться Росії надто дорого. Крім того, що найбільші компанії РФ вже перебувають у переддефолтному стані, Німеччина припинила процес сертифікації. Північного потоку – 2" ще 22 лютого у відповідь на визнання Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Європа є одностайною у своїй позиції – російський газопровід не є пріоритетом для країн ЄС. Одна з причин полягає в тому, що новим трубопроводом газ подає старий постачальник – "Газпром".

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Раніше ми розповідали, що Захід посилює санкції проти енергетичного сектора Росії. Трейдери масово відмовляються від покупки російської нафти.

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