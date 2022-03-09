Санкції діють! Російська металургія опинилася на межі краху

Агентство S&P знизило кредитні рейтинги російської газотранспортної компанії "Газпром" і ще 52 фірмам РФ.
Про це свідчать дані агенції.
У списку зі зниженим кредитним рейтингом опинилися такі компанії:
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- СєвєрСталь;
- ГМК "НОРИЛЬСЬ;КИЙ НІКЕЛЬ";
- ТМК;
- НЛМК;
- ХОЛДИНГ МЕТАЛОІНВЕСТ;
- ЄВРАЗХОЛДИНГ ФІНАНСИ;
- Петропавлівськ;
- Полюс;
- Євраз;
- КОРПОРАЦІЯ ВСМПО-АВІСМА.
Кредитний рейтинг компаній був знижений у місцевій та іноземній валюті до "C" і "CCC-" (дефолтний рівень), на тлі вторгнення російських військ в Україну.
Зниження рейтингу компанії пов'язане зі зниженням рейтингів Росії до CCC.
Параметр CCC-отримують близькі до дефолту компанії, у яких невеликі шанси повернути кредитні кошти.
Санкції проти Росії
Війна з Україною обходиться Росії надто дорого. Крім того, що найбільші компанії РФ вже перебувають у переддефолтному стані, Німеччина припинила процес сертифікації. Північного потоку – 2" ще 22 лютого у відповідь на визнання Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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