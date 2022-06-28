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Стратегія РФ: навіщо агресору блокування українських морських портів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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28 червня, 18:42
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Експерт пояснив, як загарбники завдають удару по економіці країни
Експерт пояснив, у чому полягає стратегія Росії
Експерт пояснив, у чому полягає стратегія Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія націлилася на блокування шляхів для українського експорту, адже морем вивозили 90% від усієї кількості зернових та 76% чорних металів.

Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

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"Це просто неймовірний удар: фактично нам перекривають повітря та душать усю українську економіку. І ця стратегія приносить свої результати – через заблоковані порти знову спливли застарілі проблеми Укрзалізниці, на яку ліг основний експорт", наголосив він.

Йдеться про зношені залізничні колії, відсутність інвестування і про те, що західні прикордонні переходи не розраховані на забезпечення України експортом та імпортом у потрібному обсязі.

Тиск на глобальні ринки

Експерт наголосив на тому, що РФ перетворює торгівлю металом на інструмент міжнародного тиску на ринки. Вона проводить політику агресивного імпорту – продає третім країнам, які не підтримали санкції, свою продукцію з дисконтом, який досягає 40%, а вже вони продають її дешево в ЄС або насичують ринки Європи своїм експортом, витісняючи українські постачання, що залишилися.

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"Через це ціни в Європі теж впали на 25-30%. І наші гірничорудні та металургійні компанії не можуть експортувати свою продукцію – і руду, і метал, – тому що через значне зниження цін наша продукція стала нерентабельною", – розповів Зінченко.

Тобто мало того, що потяги з українською продукцією затримуються через проблеми з логістикою на 90 днів, так ще через агресивне насичення російською продукцією на міжнародному ринку почали падати ціни, і навіть європейські заводи почали закриватися.

ArcelorMittal Dunkerque (Франція) оголосив, що зупиняє домну. Тож уже сьогодні метал став зброєю у геоекономічній війні.

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Окупанти орудують у порту Маріуполя

Раніше глава так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що найближчими днями Маріупольському порту буде підведено електрику. Це дозволить окупантам повністю запустити його у роботу.

Російські кораблі активно заходять у гавань українського міста та вивозять накрадене. У пріоритеті – українське зерно та метал, які вивозять до Ростова, а потім продають іншим країнам. Федеральні телеканали РФ навіть не соромляться вихваляти грабунки загарбників на території України.

Зі свого боку компанія Метінвест Ахметова та Новинського, підприємствам якої належить вкрадений метал, звернулася до своїх партнерів за кордоном та компаній-операторів портів по всьому світу, та застерегла від купівлі викраденої продукції. Як сказано в заяві, компанія вивчає юридичні механізми, тому всі, хто причетний до фактів пограбування, постануть перед міжнародним судом.

"Сьогодні" також писали, яке покарання чекає на окупантів за розорення українських земель, а також розповідали, яке майбутнє у комбінату "Азовсталь" та металургії України.

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