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Тепер про це знають усі: росіяни на увесь світ визнали, що крадуть український метал

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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3 червня, 14:42
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Російські журналісти докладно розповіли, скільки металу і куди вивезли з Маріуполя.
Росія вивозить метал із України
Росія вивозить метал із України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому детально розповідають, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту. Як випливає із сюжету, спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна нового врожаю, вирощеного українськими фермерами.

"У Маріуполі розпочав роботу порт, звільнений від українських націоналістів. До завантаження на борт готові тонни металу, який призначений підприємствам Ростова-на-Дону. Суховантаж RM-3 забере з порту 3 тис. тонн металопродукції. У планах – відновлення терміналу з навантаження зерна, його ще називають "хлібним". Роботи мають закінчитися у липні, коли на полях дозріє врожай пшениці", – цинічно розповідають журналісти Росії в ефірі новин.

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Як відомо, раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча — лише близько 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких становить $170 млн.

"За міжнародним правом та законодавством України дії представників країни-агресора з збройного захоплення торгових суден та продукції Групи Метінвест мають усі ознаки піратства та порушення законів та звичаїв війни у вигляді мародерства, які є тяжкими міжнародними злочинами", – повідомили у пресслужбі Групи Метінвест.

Раніше ми розповідали, яке покарання зазнають російські окупанти за крадіжку українського металу. Також ми писали, як український бізнес працює та підтримує країну під час війни.

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