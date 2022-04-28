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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Збиток у 3 млрд доларів: як торгові бар'єри у світі гублять українську металургію під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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28 квітня, 11:35
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Втрати економіки України оцінюються в 1,8-2,0% ВВП
Українська металургія зазнає збитків
Українська металургія зазнає збитків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через торгові бар'єри на зовнішніх ринках металопродукції – протекціоністських мит та обмежень – Україна недоотримала $3 млрд. Країна не змогла відправити за кордон 3,5 млн тонн продукції – такі фінансові збитки еквівалентні втраті великого металургійного заводу.

Про це йдеться у дослідженні GMK Center "Торговельні обмеження на ринках металопродукції".

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Усього ж втрати економіки України від торгових бар'єрів на зовнішніх ринках оцінюються в 1,8-2,0% ВВП, підрахували аналітики.

"Введені проти України торгові бар'єри коштували всім нам до 3,5 млн т втрат продажу та виробництва сталевої продукції. Це рівнозначно втраті великого металургійного заводу, на якому працювало б понад 10 тис. осіб. Також це означає мінус $3 млрд експортного виторгу і до мінус 2% ВВП", – наголосив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Найбільш масштабні за збитками для металопродукції з України є антидемпінгові мита на г/к рулон в ЄС та арматуру в Єгипті. Їхній строк закінчується у 2022 році.

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Також відчутними є спецмита США – на г/к товстолистовий прокат, г/к рулон, арматуру та труби.

Причому протекціонізм на світових ринках лише посилюється. Зокрема, у березні 2022 року мито на імпорт товстолистового прокату з України продовжила Мексика. Обмеження встановлено на 5 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ЄС значно подорожчав метал: через війну Україна не може постачати свою продукцію на ринок ЄС, а захищені митом європейські виробники, як виявилося, не здатні покрити потреби ринку. Тепер ЄС заговорив про скасування всіх імпортних мит на продукцію з України на рік.

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Раніше Велика Британія скасувала імпортні мита та квоти на всі українські товари. Такий крок допоможе Україні зберегти тисячі робочих місць, заявив президент Володимир Зеленський. У середньому імпортне мито на товари з України в Британії становило 22%.

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