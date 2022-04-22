Українські підприємства зіткнулися з браком оборотних коштів – як пропонують відроджувати економіку

Що відбуваєься з українськими металургійними підприємствами під час війни

Українські металурги та війна: що відбувається / Фото: Getty Images

Українські підприємства ГМК зіткнулися з браком оборотних коштів, який викликаний блокуванням відшкодування ПДВ. Так, через наказ Мінфіну №15 від 17.01.22р., експортери не можуть зареєструвати податкові накладні, а відповідно – отримати законне відшкодування ПДВ, сплачене за сировину, матеріли чи послуги. Через це вони не можуть відновлювати виробництво в довоєнних обсягах, а тим паче — його нарощувати, щоб відродити економіку України.

Про це заявив президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков.

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"Держава припинила відшкодування ПДВ експортерам, зокрема металургам та гірникам. Мова йде про більше ніж 10 млрд грн по всій галузі. Підприємства фактично не мають доступу до 20% своїх оборотних коштів, в той час як постачальники сировини, матеріалів та послуг, необхідних для виробництва, вимагають повну передоплату з огляду на воєнний стан в країні. Як наслідок, бізнес змушений скорочувати обсяги закупівель. А отже, збільшення виробництва та експорту значно ускладнюється", – пояснює він.

Каленков підкреслив: працюючі (і тимчасово непрацюючі також) підприємства ГМК наразі роблять усе можливе, щоб зберегти робочі місця та платити зарплати. Крім того, з перших днів російського вторгнення в Україну підприємства надають фінансову та матеріальну підтримку ЗСУ, організовують евакуацію населення, закуповують та здійснюють доставку гуманітарної допомоги.

Те, що бюджет України наразі має проблеми з надходженнями, безумовно, проблема, наголошують експортери. Але у такому разі пошуки додаткового фінансування мають бути спрямовані на всі галузі економіки: спроба отримати додаткове фінансування шляхом блокування оборотних коштів експортних галузей призведе до втрати конкурентоспроможності України на світових ринках, а цього необхідно уникнути.

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"Українські можновладці, зокрема перша віце-прем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, часто наголошує на необхідності відродження бізнесу на неокупованих територіях заради наповнення бюджету. Відшкодування ПДВ у повному обсязі дасть змогу відновити виробництво, а відповідно – збільшити експорт продукції. Так металурги та гірники зможуть надавати нашим воїнам та населенню ще більше допомоги, а Україна отримає більше податків та валютних надходжень, необхідних для відбудови економіки і для нашої перемоги над російським агресором", – резюмував Каленков.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук зазначав, що задля розвитку економіки держава має розблокувати відшкодування ПДВ для експортерів — гірників та аграріїв. Він висловив переконання, що у держави наразі присутні всі необхідні для цього фінансові інструменти.

Раніше ми розповідали, що чому Асоціація Укрметалургпром, яка об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, вийшла із міжнародної організації металургів Worldsteel.