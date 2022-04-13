Український експорт може зупинитися? Експерти розповіли, у чому причина

Промисловці закликають державу забезпечити безперешкодне функціонування експортерів

Бізнес просить розв'язати питання з відшкодуванням ПДВ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через зупинку відшкодування ПДВ, виникла нестача обігових коштів. Така ситуація унеможливлює відновлення експорту для українських промислових підприємств.

Із такою заявою виступили представники Європейської бізнес-асоціації.

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Підприємства гірничо-металургійного комплексу та аграрії є одними з основних експортерів в Україні. Завдяки продажу їхньої продукції за кордон, в бюджет надходить валюта.

У період воєнного стану, підприємства ГМК, які ще працюють, намагаються адаптуватися до нових реалій:

зберігають робочі місця;

виплачують зарплату;

здійснюють податкові відрахування (у 2021 році – це понад 80 млрд грн);

підтримують ресурсами ЗСУ;

допомагають з евакуацією людей;

забезпечують переселенців гуманітарною допомогою.

Ситуація у ГМК

Для Збройних сил України учасники промислового ринку перераховують гроші. Налагодили виробництво протитанкових їжаків та ланцюгів, плит для бронежилетів, передають матеріали для укріплення блокпостів тощо.

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У гуманітарній сфері – це забезпечення людей продуктами, транспортом для виїзду з гарячих точок, ліками. Найбільше підтримують українців з Маріуполя, Харкова, Чернігова, Києва та областей.

"Наразі несвоєчасне відшкодування ПДВ блокує до 20% обігових коштів підприємств ГМК. Водночас, постачальники сировини, матеріалів та послуг вимагають зазвичай повну передоплату за товари чи послуги з огляду на воєнний стан. Ці фактори змушують бізнес скорочувати обсяги закупівель, а це унеможливлює нарощення і збереження поточного обсягу виробництва та експорту", – підкреслили експерти ЄБА.

Інші проблеми

Подібна ситуація і в аграрному секторі, де через відсутність обігових коштів виникне дефіцит потужностей для зберігання зернових. Як наслідок, будуть проблеми й з посівною кампанією.

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Якщо проблему не вирішити, підприємства масово скорочуватимуть виробництво, що призведе до безробіття, зниження податкових відрахувань та валютної виручки.

Відтак, українську владу просять продовжити дію форми податкової накладної J/F1201012, яка була чинною до 1 березня 2022 року. Варто також відновити проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ, щоб забезпечити бюджетне відшкодування за довоєнні періоди.

Металургія України в умовах війни

Українські промислові підприємства почали розконсервовувати після місяця простою. Частково в роботі потужності "Запоріжсталі", "Запоріжвогнетриву", "Запоріжкоксу".

Ми готові працювати й дати відсіч ворогам нашою головною зброєю – мирною працею, – наголосив гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Знову працюють як частина виробничих підрозділів, так і сервісні центри. Наприклад, у Запоріжжі та Кривому Розі.

Деякі підприємства перевозять потужності на захід країни. Нещодавно запрацювали виробництва машинобудівної компанії Corum Group. Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв зазначив, що від надійної роботи машинобудівників залежить стабільна робота вугільних підприємств, а отже – наявність світла та тепла у будинках українців.

Раніше ми розповідали, що криворізькі промислові підприємства беруть активну участь в підтримці економіки регіону та захисті територій від окупантів. Українським військовим та Силам оборони надають матеріали й техніку для будівництва фортифікаційних споруд, а переселенцям і лікарням передають продукти й медикаменти.