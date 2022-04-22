На Україну чекає серйозний дефіцит через війну – якої сировини не вистачатиме

Розповідаємо, як війна заважає українській вугільній промисловості і чим це загрожує

Україна може зіткнутися з проблемами у забезпеченні сировиною / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наразі Україна достатньо забезпечена залізною рудою та залізорудною продукцією, а основною проблемою є вугілля.

Про це "Сьогодні" розповів економіст та соціальний філософ Олексій Білязе у блозі.

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За його словами, при зменшенні виробництва чавуну до 12,3 млн т на рік на комбінатах з обладнанням для пиловугільного вдування, Україна потребує 5,2 млн тонн коксівного вугілля.

Проблема полягає в тому, що головний видобуток цього виду вугілля в Україні відбувається у шахтах біля міст Покровська та Добропілля Донецької області. Отже, ці підприємства – у зоні ризику.

Ще один нюанс – постачання вугілля для пилокутного вдування, яке імпортували з РФ. Альтернативою може бути Австралія, оскільки інші країни не можуть забезпечити такого обсягу.

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"Внаслідок втрати портів можливості щодо імпорту вугілля в Україну обмежені. Насамперед, ЄС відмовився купувати коксівне вугілля і вугілля для пиловугільного вдування в РФ, і зараз імпортує вугілля зі США, Канади та Австралії", – пояснює експерт.

Це призвело до підвищення цін на вугілля та серйозно ускладнило логістику, перевантажило морські порти. Проблеми виникли і з постачанням флюсів, які необхідні для виготовлення вапна.

До початку війни з РФ ще у 2014 році Україна використала вапняки з Оленівського родовища, а після двох із трьох ФДК були змушені зупинитися. Вапняк видобували лише на Новотроїцькому РУ, яке зупинилося у березні 2022 року.

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"Альтернатива – постачання вапняків із невеликих родовищ правобережної України. Однак вони гірші за вапняки з Оленівського родовища, а крім того – логістика цих поставок складніша", – розповідає Білязе.

Економіст вважає, що чисто теоретично імпортувати цей ресурс можна з ОАЕ, Туреччини або Словаччини, але через обмежений доступ до портів – тільки зі Словаччини.

Зупинка Азовсталі та економіка

Експерт також розповів, що слідством зупинки Азовсталі і Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча може стати зниження експорту сталі з України на 8,2 млн. тонн або на 5-10 млрд. доларів на рік.

Втрата цих комбінатів для української економіки призведе до втрати 3,05% ВВП. Прямі втрати – це 0,43% та непрямі – 2,62%.

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