В Європі зріс попит на український метал – у чому причина

Розповідаємо, з якого моменту і чому в Європі зріс попит на український метал

Європа почала активно купувати в України метал / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну Україна втратила близько 30% металургійних потужностей, адже маріупольські заводи забезпечували понад третину виробництва сталі.

Однак після запровадження санкцій проти Росії попит на український метал в Європі значно зріс. Про це заявив генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

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Європа відмовилася від російського металу

За словами Мироненка, до війни європейські ринки продукції, яку виробляє "Запоріжсталь", були фактично заблоковані для України.

"Але коли Європа відмовилася від закупівлі металу в Росії, ми бачимо сталий попит на нашу продукцію, ми можемо відвантажувати нашим партнерам в Європі все, що ми виробляємо. Тобто це суттєва допомога з боку наших європейських партнерів", – зазначив Мироненко.

Однак для нарощування обсягів виробництва необхідно вирішити проблему постачання сірчаної кислоти та вугілля, а також логістичні питання. Наразі західні переходи не можуть приймати весь обсяг сировини та готової продукції. Це пов'язано, зокрема, з необхідністю перевантажувати вантажі через те, що ширина колій в Україні та Європі різна.

"Нам довелось переорієнтуватися, тому що традиційно ми все отримували та відправляли через морські порти України, але тепер вони заблоковані агресором. Тому спільно з державними органами, з УЗ ми працюємо над тим, щоб зробити нові ланцюжки. Поки що є невеликі проблеми зі скупченням продукції на прикордонних пунктах перетину, але вони вирішуються", – підкреслив Мироненко.

Світові ринки металопродукції

Через російську війну проти України у світі може утворитись катастрофічне зниження попиту на сталь, якщо бойові дії перейдуть у стадію затяжного конфлікту.

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Оскільки Україна та Росія були надзвичайно великими постачальниками сталевої продукції, війна сильно б’є по цьому ринку. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

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