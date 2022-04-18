У світі рекордно злетіли ціни на золото

Золото дорожчає як актив-притулок при високому інфляційному тиску в США

Золото знову дорожчає на тлі нестабільної ситуації у світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світові ціни на золото виросли до п'ятитижневого маскімуму та продовжують зміцнюватися на тлі підвищених геополітичних ризиків.

Про це пише видання Bloomberg.

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У понеділок, 18 квітня, ф'ючерс на золото подорожчав 0,8% – до 19,90 дол. На максимумі в ході торгів ціна досягала 1995,05 доларів. Востаннє на цій позначці вона була 11 березня.

На динаміку цін на золото впливають одразу кілька факторів, а саме:

бойові дії України;

підвищена інфляція;

ризик рецесії США.

"Золото зміцнюється через підвищення інфляції та підвищених геополітичних ризиків", – сказав аналітик CMC Markets Келвін Вонг.

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Вартість золота зростає навіть не дивлячись на зростання прибутковості десятирічних казначейських облігацій до 3% через ознаки того, що Федрезерв зважиться на агресивне підвищення процентних ставок.

Куди краще інвестувати

За словами американського інвестора та візіонера Роберт Кійосакі, найвигідніше вкластися консервативні активи, наприклад, золото.

Сам бізнесмен вперше купив золото 1972 року, коли воно торгувалося по 50 доларів за унцію.

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Наразі зливки торгуються приблизно по 1800 доларів за унцію. Інвестор продовжує й надалі купувати дорогоцінний метал.

"Сьогодні" також писали, хто є головними споживачами російської нафти, та розповідали, що відбувається з експортом чорного золота зараз.