У Запоріжжі запрацював Центр реабілітації та реінтеграції

Метінвест допомагає працівникам, яким вдалося поїхати з територій, де тривають активні бойові дії проти російських окупантів

Метінвест має намір працевлаштувати більшість металургів та ремонтників, які виїхали із зони бойових дій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі почав роботу Центр реабілітації та реінтеграції для працівників компанії, які змушені були покинути свої домівки через обстріли російських військ. Тут людям надають необхідну допомогу та працевлаштовують на підприємствах компанії — у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському.

Про це розповів генеральный директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

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"Центр реабілітації та реінтеграції – це хаб, куди людина-працівник компанії Метінвест, яка виїхала з Маріуполя, або з будь-якого іншого міста, де йдуть бойові дії, може звернутися, отримати допомогу — і психологічну, і гуманітарну (речі, харчування), і місце для проживання. Також вона може зареєструватися, ознайомитися з переліком вакансій, які є на підприємствах компанії Метінвест у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі, влаштуватися на роботу та почати облаштовувати свій побут — доти, доки не буде можливості повернутися у Маріуполь та почати відновлювати роботу його підприємств", – пояснив Мироненко.

За його словами, наразі у Центрі вакантні близько 2-х тисяч місць, триває процес працевлаштування. Близько 300 працівників вже працюють, а до кінця квітня, як очікує Олександр Мироненко, всі доступні вакансії будуть використані.

"Ми не забуваємо ні про кого: працевлаштовуємо співробітників Азовсталі, ММК ім. Ілліча, та Метінвест-Промсервіс — тобто залучаємо людей, які займалися ремонтами на підприємствах у Маріуполі. Таким чином, процес стосується не тільки технологів та інженерів, але й ремонтного персоналу, адже роботи дуже багато", – розповів Олександр Мироненко.

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Робітники живуть у гуртожитках на кількох локаціях міста. Крім того, "Метінвест" платить "підйомні" у розмірі 10 тисяч грн, а деяким спеціалістам, які мають унікальні навички, компенсує вартість житла.

Мироненко також запевнив, що роботи буде дедалі більше, адже промислові підприємства починають нарощувати обсяги виробництва.

"Запоріжсталь" має 4 доменні печі. Наразі дві знаходяться у процесі роздувки — це десь 40-50% від потужності підприємства. Коли ми розв'яжемо проблеми, які у нас зараз є з логістикою, та з'явиться можливість імпортувати сировину (вугілля, сірчану кислоту) — ми будемо розглядати можливість задіяти ще одну доменну піч. По мірі вирішення проблем ми будемо запускати додаткові потужності для того, аби залучати ще більше працівників до роботи", – резюмував Мироненко.

Як відомо, компанія "Метінвест" облаштувала для українців, які виїжджають із гарячих точок, понад 6 тисяч місць для тимчасового перебування. Тут людей забезпечують усім необхідним — гарячим харчуванням, одягом, товарами побуту та гігієни. Також тим, кому це потрібно, надають медичну та психологічну допомогу.

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