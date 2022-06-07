Шкодить відновленню економіки: що не так із законопроектом про індустріальні парки

Розповідаємо, що не так із законопроектом про індустріальні парки

В Україні розгорілися дискусії щодо законопроекту про індустріальні парки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Народні депутати внесли до законопроекту №5688 про індустріальні парки (ІП) правки, які створюють дискримінацію щодо металургійних підприємств України та перешкоджатимуть їхньому відновленню.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Реклама

В цілому законопроект про ІП експерт вважає правильним і потрібним — адже фіскальні послаблення, як-то звільнення підприємств від податку на прибуток, ПДВ та ввізного мита на імпорт нового обладнання та комплектуючих для нього, а також можливість пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю, – дасть поштовх для розвитку підприємств, а отже для нарощення виробництва та збільшення кількості робочих місць.

"Але у мене викликали неабияке здивування поправки, якими пропонується забрати право скористатися цими пільгами у металургів. Адже у цьому немає жодної логіки. Найважливішими статтями українського експорту були і залишаються зерно і метал. Це очевидно навіть з того, що саме цю продукцію Росія цинічно і нахабно краде на окупованих територіях", – наголосив Каленков.

Металурги та аграрії дають країні найбільше валютних надходжень, дають роботу і високу зарплату сотням тисяч українців. Але якщо аграрії мають ряд пільг і субсидій, то металургам пропонують їх не давати навіть там, де ця опція прямо прописана законами. І це — в умовах, коли через росіян Україна втратила два сталеві гіганти — маріупольську фортецю Азовсталь та ММК ім. Ілліча.

Реклама

Олександр Каленков впевнений, що у ситуації, коли українська армія бореться за територіальну цілісність, а президент залучає міжнародних партнерів для подальшого відновлення України, деякі народні депутати навмисне гальмують розвиток однієї з основних галузей.

"Народні депутати на словах "з Маріуполем в серці", а на ділі — вносять правки, які виключають стимулювання відбудови Азовсталі та інших металургійних заводів, які забезпечують Україні сотні тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень та десятки мільярдів гривень податків до бюджету. Сподіваюся, народні обранці не допустять такої дискримінації у бік металургів, і відхилять правки, які перешкоджають швидкому відновлення цілої галузі. Це дасть змогу повернути життя зруйнованим заводам. А металургам – повернутися до рідних міст", – резюмував він.

Як відомо, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект №5688 про індустріальні парки. До другого читання голова Податкового комітету Данило Гетьманцев та член того ж комітету Ніна Южаніна подали правки до законопроекту, які передбачають, що підприємства, що займаються виробництвом коксу, чавуну, сталі та феросплавів, а також продуктів нафтопереробки, не звільняються від податку на прибуток, а також від ПДВ на імпорт нового обладнання.

Реклама

Як зазначили експерти, такі правки є дискримінаційними, та порушують норми базового закону про індустріальні парки.

Раніше ми розповідали про відновлення зруйнованих заводів у Маріуполі. Також ми писали про те, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ.