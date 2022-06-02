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За вкрадений в Маріуполі метал: як збираються покарати російських окупантів після війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 червня, 14:18
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Російські окупанти продовжують розграбовувати українські заводи
Вкрадене майно з Азовсталі повернуть до України
Вкрадене майно з Азовсталі повернуть до України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більше 200 тонн металопродукції з Азовсталі та ММК їм. Ілліча, які росіяни вкрали з порту в Маріуполі та вивозять до інших країн, будуть відстежені, а докази стануть основою для трибуналу над всіми причетними.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Ми повинні це все відстежувати (рух вкраденого металу до інших країн. – Ред.), тому що попереду кримінальні переслідування і трибунал. І для трибуналу нам будуть потрібні докази, про які ми говоримо", – зазначив він.

Гончаренко також висловив сумнів щодо того, що Україні вдасться завадити продажу вкраденого.

"Вкрадене українське зерно прийшло в Сирію. Метал буде йти приблизно у тому ж напрямку, тому що сьогодні жодна європейська країна не пускає до своїх портів російські кораблі – вони пішли слідом за воєнним російським кораблем. Проте є країни, які приймають, і повірте, якого б листа ми не надіслали Асаду, він не буде робити велику перевірку, щоб з'ясувати, який це метал", – сказав нардеп.

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Раніше компанія Метінвест Ахметова і Новинського заявила, що російські окупанти у Маріуполі частково розблокували порт і почали завантажувати кораблі металопродукцією, вкраденою на маріупольських заводах компаніі.

За інформацією директора ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігоря Барського, станом на 23 лютого на території порту знаходилося більше 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 148 млн дол.

Раніше бізнесмен Рінат Ахметов розповів, скільки заплатить Росія за знищену "Азовсталь". Також ми писали, чи планує український уряд відновляти зруйновані у Маріуполі заводи.

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