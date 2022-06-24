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Запорізькі металокомбінати зіштовхнулися із серйозними проблемами – що сталося

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 червня, 15:43
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Розповідаємо, як керівництво підприємств вирішуватиме проблеми
З якими проблемами зіткнулися комбінати Запоріжжя
З якими проблемами зіткнулися комбінати Запоріжжя / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Через значні проблеми з логістикою та затовареність залізничних переходів запорізькі металургійні підприємства вимушені розглядати варіанти зі скороченням виробництва.

Про це розповів генеральний директор метзаводу Запоріжсталь Групи Метінвест Олександр Мироненко.

За його словами, запорізькі підприємства наразі працюють на 50% потужності

"Проблеми з логістикою не вирішені. Ми маємо суттєві проблеми з відвантаженням нашої продукції до клієнтів у ЄС. Всі наші маршрути до війни проходили через порти, але наразі вони недоступні. Зараз ми маємо суттєві затоварення на прикордонних переходах на західній Україні. Це все змушує нас розглядати варіант зі скороченням виробництва, тому що нашу продукцію просто не можна переправити через кордон", – пояснив Мироненко.

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Мироненко заявив, що керівники підприємства роблять усе залежне від них, щоб зберегти обсяги експорту та притоку валюти в країну, зокрема – надають додатково свою техніку для перевантаження продукції на кордоні з Євросоюзом.

Окрім цього, разом із Кабінетом міністрів шукають шляхи вирішення проблем з логістикою.

Як відомо, Україна щодня втрачає 170 млн доларів через блокаду портів, а за оцінками інвесткомпанії Dragon Capital, у 2022 році ВВП країни впаде на 30% за умови затяжної війни до кінця року.

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За умови перемир'я та можливого відкриття портів впаде на 22-25%. "Укрзалізниця" вже не справляється з обсягами перевезень здебільшого через вузькі прикордонні переходи.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з заводом Азовсталь після війни. Також ми писали, як планують відновлювати завод ім. Ілліча.

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