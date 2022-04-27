Без путинского газа никто не умрет: кому "Газпром" сделает хуже отключением Польши и Болгарии

Что для Европы значит отключение Польши и Болгарии от газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европа вновь столкнулась с газовым шантажом со стороны России. На этот раз кремлевский "Газпром" разослал письма польской газовой госкомпания PGNi и болгарской "Булгаргаз" о том, что с 27 апреля поставка российского природного газа будет полностью остановлена.

Позже агентство Reuters сообщило, что после падения до нуля поставки газа возобновились и в Польшу, и в Болгарию. Сами же страны заявили, что уже готовятся к отключению, "Газпром" также не отказывался от своих намерений.

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В Польше даже отметили, что сами полностью отказываются от российского газа и сделают это быстрее чем планировалось.

Зачем это России, готова ли к отключению Европа и как это изменит европейский рынок газа, "Сегодня" разбирались с экспертом.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркивает, что эти угрозы Польша и Болгария получили за то, что отказались оплачивать газ в российских рублях.

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"Газпром", остановив выполнение контракта, нарушил контрактные условия. С этой точки зрения поляки победят в любом арбитраже", – рассказывает эксперт.

Пендзин отмечает, что если доля польского угля на польском рынке очень существенная и составляет более 50%, то доля российского газа не такая критичная. Поляки уже построили огромный LNG-терминал и получают сжиженный газ из Америки.

Для Болгарии Россия также не является монопольным поставщиком, страна получает газ по Трансадриатическому газопроводу из Азербайджана.

"Во-вторых, закончился отопительный сезон, общий объем потребления газа населением. Поэтому подобная вещь не будет очень существенной. Я думаю, что в данной ситуации для поляков этот отказ не является критическим, а с геополитической точки зрения – это очень хорошо", – говорит Пендзин.

Зачем это "Газпрому"?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот шаг шантажом и подчеркнула, что ЕС готов к этому и уже планирует свой ответ России.

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Пендзин же считает, что "Газпром" просто был вынужден выполнить приказ своего президента, который запретил продавать энергоносители не за рубли.

Другие страны, например Германия, хоть и отказываются платить рублями напрямую, нашли способ как сделать это в обход санкций. Схема проходит через "Газпромбанк", где уплаченные по контракту евро будут конвертировать в рубли.

"Немцы не откажутся, а они крупнейший потребитель российского газа в Европе. У них просто нет такой возможности, они сильно зависят от этого газа", – констатирует Пендзин.

Зачем же Кремль пилит ветку, на которой сам сидит, ведь экономика России практически полностью завязана на продаже энергоресурсов.

По словам экономиста, логику Путина понять абсолютно невозможно, и для России это решение ничего хорошего не принесет.

Также Пендзин считает, что масштабное перераспределение европейского рынка газа началось уже давно и сейчас этот процесс просто углубляется.

"Я не могу объяснить с логической точки зрения множество действий этого болезненного человека. Я не могу объяснить агрессии в Украине, они пилят ветку, на которой сидят".

"Сегодня" также писали, что происходит с акциями "Газпрома", и рассказывали, кто является главным конкурентом газового гиганта.