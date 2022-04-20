Блоки, кирпичи, гипсокартон и смеси – сколько стоит купить стройматериалы в Украине

В Украине оживает строительство жилья / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В Украине постепенно оживает строительство – в большинстве своем продолжаются работы на западе страны, но частично строят и на площадках в центре страны и в Киеве.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько стоят стройматериалы в условиях войны.

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Строительные блоки

Цены на газобетонные блоки стартуют от 61 грн за штуку. В среднем просят 180 грн за штуку. Керамические блоки можно найти по 11 грн, но среднее рыночное предложение – по 80 грн.

Бетонные блоки наименьшего размера можно приобрести по 20 грн/шт, большего – по 40 грн/шт. Дороже оценивают керамзитобетонные блоки – их сбывают за 57 грн/шт.

Кирпич

Стоимость облицовочного кирпича стартует от 8,4 грн/шт и доходит до 12 грн/шт. Фасадный камень продают по 12,5 грн/шт, дороже обойдется гиперпрессованный кирпич – по 13,5 грн/шт.

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Огнеупорный кирпич сбывают от 17,4 грн/шт (французский брусок). В зависимости от производителя цена может быть 20 грн/шт, 50 грн/шт или 365 грн/шт.

Рядовой кирпич можно купить по цене от 6,7 грн/шт. В целом цены колеблются от 9,1 грн/шт до 14,8 грн/шт – дороже всего оценивают керамические блоки.

Строительные смеси

В продаже есть разные виды шпаклевки. Упаковку на 2 кг можно приобрести по 28 грн. Есть и более дорогие варианты – по 36 грн за 0,7 кг. Цены на шпатлевку от иностранных производителей стоят в среднем 50 – 80 грн за 1,5 кг.

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Самый дешевый тип штукатурки продают по цене 24 грн за 2 кг. Есть упаковки на 5 кг по цене 54 грн, и более дорогие варианты – 25 кг за 100-150 грн. Цемент сбывают в среднем по 100–130 грн. Таковы цены за упаковку на 25 кг.

Очень дорогая гидроизоляционная мастика – тюбик на 180 г продают по 44,5 грн, и это самое дешевое предложение. Обычно ее сбывают в ведерках на 1-1,5 кг по цене 150-350 грн.

Небольшой ассортимент строительного гипса – есть упаковки на 5 кг за 44 грн и на 40 кг за 373 грн. Сбывают также речной песок в мешках на 30 кг за 32 грн, другие виды сложно найти.

2 кг гашеной извести можно купить по цене от 39 грн. Есть упаковки на 15 кг – по 199 грн. В продаже есть и известковая краска – 7 кг за 359 грн. Клей для плитки продают по 5 кг за 53 грн и до 115 грн. Есть варианты в более компактной упаковке – 280 г за 89 грн.

Малый выбор керамзита изоляционного по средней цене 108-118 грн. Широкий ассортимент щебня – 25 кг можно купить за 30-35 грн.

Гипсокартонные системы

Цены на лист гипсокартона в украинских магазинах стартуют от 75 грн. В среднем его сбывают по 105-150 грн/шт, дороже оценивают огнестойкие листы. По 200-230 грн стоят магнезитовые плиты.

Весьма большой выбор профилей для гипсокартона. Можно найти разные виды по размеру и толщине – от 67 до 202 грн/шт. Стоимость уголков стартует от 15 грн/шт и достигает в среднем 32 грн/шт. Крепеж можно найти по 5, 18, 30, 67 грн и вплоть до самых дорогих вариантов по 300 грн.

Кровельные материалы

Металлочерепицу разных типов также продают в Украине. Самая низкая цена за лист площадью 0,86 кв. м составляет 153 грн. В среднем за металлочерепицу просят от 500 до 1000 грн. за лист.

Стоимость профнастила более-менее одинакова у всех производителей – 336-420 грн за лист. Хотя есть и более дорогие варианты по 500-700 грн, дороже оценивают глянцевые и оцинкованные типы.

Прозрачный шифер ПВХ можно приобрести за 348 грн/лист. Стоимость бронзовых и волнистых листов составляет 450–500 грн/шт. Самые высокие цены на гофрированный поликарбонат – в среднем 700 грн за лист.

Недвижимость в Украине

На западе страны активно строят модульные городки для переселенцев. Недавно первое такое поселение построили во Львове – там сможет проживать 350 человек. В то же время архитекторы задумываются о полноценных поселениях для людей, которые вынуждены были покинуть родные дома, и перенимают опыт со всего мира.

Вскоре должен воскреснуть и рынок недвижимости – в Минюсте планируют снять запрет на покупку и продажу уже готового жилья. Ранее такие операции были невозможны из-за закрытия государственных реестров. Таким образом государство защитило данные от врага и не позволило недобросовестным гражданам наживаться на войне.

Ранее мы рассказывали о том, за сколько продают квартиры разного плана во Львове, Ужгороде и Тернополе. Владельцы жилья активно сбывают квартиры с шиком в Киеве, Одессе и Виннице.