Блоки, цегла, гіпсокартон та суміші – скільки коштує купити будматеріали в Україні

В Україні оживає будівництво житла / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

В Україні поступово оживає будівництво – здебільшого тривають роботи на заході країни, але частково будують і на майданчиках в центрі країни та в Києві.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки коштують будматеріали в умовах війни.

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Будівельні блоки

Ціни на газобетонні блоки стартують від 61 грн за штуку. В середньому просять 180 грн за штуку. Керамічні блоки можна знайти по 11 грн, але середня ринкова пропозиція – по 80 грн.

Бетонні блоки найменшого розміру можна придбати по 20 грн/шт, більшого – по 40 грн/шт. Дорожче оцінюють керамзитобетонні блоки – їх збувають за 57 грн/шт.

Цегла

Вартість облицювальної цегли стартує від 8,4 грн/шт та доходить до 12 грн/шт. Фасадний камінь продають по 12,5 грн/шт, дорожче обійдеться гіперпресована цегла – по 13,5 грн/шт.

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Вогнетривку цеглу збувають від 17,4 грн/шт (французький брусок). Залежно від виробника, ціна може бути 20 грн/шт, 50 грн/шт або 365 грн/шт.

Рядову цеглу можна купити за ціною від 6,7 грн/шт. Загалом ціни коливаються від 9,1 грн/шт до 14,8 грн/шт – найдорожче оцінюють керамічні блоки.

Будівельні суміші

У продажу є різні види шпаклівки. Упаковку на 2 кг можна придбати за 28 грн. Є й дорожчі варіанти – по 36 грн за 0,7 кг. Ціни на шпаклівку від іноземних виробників коштують, в середньому, 50-80 грн за 1,5 кг.

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Найдешевший тип штукатурки продають за ціною 24 грн за 2 кг. Є упаковки на 5 кг за ціною 54 грн, і дорожчі варіанти – 25 кг за 100-150 грн. Цемент збувають, в середньому за 100-130 грн. Такими є ціни за упаковку на 25 кг.

Дуже дорога гідроізоляційна мастика – тюбик на 180 г продають по 44,5 грн, і це найдешевша пропозиція. Зазвичай її збувають у відерцях на 1-1,5 кг за ціною 150 – 350 грн.

Невеликий асортимент будівельного гіпсу – є упаковки на 5 кг за 44 грн і на 40 кг за 373 грн. Збувають також річковий пісок в мішках на 30 кг за 32 грн, інші види наразі складно знайти.

2 кг гашеного вапна можна купити за ціною від 39 грн. Є упаковки на 15 кг – по 199 грн. У продажу є і вапняна фарба – 7 кг за 359 грн. Клей для плитки продають по 5 кг за 53 грн і аж до 115 грн. Є варіанти в компактнішій упаковці – 280 г за 89 грн.

Малий вибір керамзиту ізоляційного за середньою ціною 108-118 грн. Ширший асортимент щебеню – 25 кг можна купити за 30-35 грн.

Гіпсокартонні системи

Ціни на лист гіпсокартону в українських магазинах стартують від 75 грн. У середньому його збувають по 105-150 грн/шт, дорожче оцінюють вогнестійкі листи. По 200-230 грн коштують магнезитові плити.

Досить великий вибір профілів для гіпсокартону. Можна знайти різні види за розміром і товщиною – від 67 до 202 грн/шт. Вартість кутників стартує від 15 грн/шт і сягає в середньому 32 грн/шт. Кріплення можна знайти по 5, 18, 30, 67 грн і аж до найдорожчих варіантів по 300 грн.

Покрівельні матеріали

Металочерепицю різних типів також продають в Україні. Найнижча ціна за лист площею 0,86 кв. м становить 153 грн. У середньому за металочерепицю просять від 500 до 1000 грн за лист.

Вартість профнастилу більш-менш однакова в усіх виробників – 336-420 грн за лист. Хоч є й дорожчі варіанти по 500-700 грн, дорожче оцінюють глянцеві та оцинковані типи.

Прозорий шифер ПВХ можна придбати за 348 грн/лист. Вартість бронзових та хвилястих листів становить 450-500 грн/шт. Найвищі ціни на гофрований полікарбонат – у середньому 700 грн за лист.

Нерухомість в Україні

На заході країни активно споруджують модульні містечка для переселенців. Нещодавно перше таке поселення звели у Львові – там зможе проживати 350 осіб. Водночас архітектори замислюються над повноцінними поселеннями для людей, що змушені були покинути рідні домівки, та переймають досвід з усього світу.

Невдовзі має воскреснути й ринок нерухомості – у Мін’юсті планують зняти заборону на купівлю та продаж уже готового житла. Раніше такі операції були неможливими через закриття державних реєстрів. У такий спосіб держава захистила дані від ворога та не дозволила недобросовісним громадянам наживатися на війні.

Раніше ми розповідали про те, за скільки продають квартири різного плану у Львові, Ужгороді та Тернополі. Власники житла активно збувають помешкання з шиком у Києві, Одесі та Вінниці.