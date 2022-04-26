Борьба с мраком: когда все жители Киевской области будут снова со светом

Благодаря работе энергетиков, украинцы остаются со светом во время войны / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За два месяца полномасштабной войны России против Украины энергетики вернули свет более 2 млн семей. Для части из них – по нескольку раз из-за продолжающихся обстрелов. Благодаря усилиям энергетиков граждане Украины продолжают пользоваться электричеством.

70% ранее оккупированной Киевщины уже со светом

Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Киевской области в начале апреля. Сразу же началось масштабное восстановление разрушенной российской армией электросети.

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"В Киевской области повреждено 1600 км линий электропередачи. ДТЭК объединил все ресурсы и возможности и направил их на то, чтобы уже 1 июня все жители области были со светом", – сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время рабочей поездки в Киевскую область 16 апреля.

Чтобы полностью восстановить электроснабжение Киевской области до 1 июня, компания ДТЭК Рината Ахметова привлекла дополнительные аварийно-ремонтные бригады из Днепропетровской и Одесской областей. В целом в пригороде столицы работает около 100 аварийно-ремонтных бригад – одновременно в десяти населенных пунктах.

По состоянию на 26 апреля энергетики возобновили электроснабжение около 70% жителей области, которые пострадали от российской оккупации.

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"С тех пор как украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 99 тыс. семей на Киевщине. Без света остаются 43 тысячи домохозяйств в более чем 90 населенных пунктах", – сообщили в компании Рината Ахметова.

Работа под пулями на востоке

По состоянию на 26 апреля без электроснабжения, по данным Министерства энергетики, остаются 702 тысячи потребителей в 868 населенных пунктах.

Наиболее сложная ситуация в Донецкой области. Там без света остается 284 тысяч потребителей. В сутки энергетикам удается возобновить электроснабжение для 10-20 тыс. семей, однако обстрелы вновь и вновь разрушают инфраструктуру.

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В Харьковской области без света остаются 195 тысяч потребителей, в Луганской области – 91 тысяча домохозяйств.

"За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение для более 84 тыс. потребителей. В частности, в Луганской области – 38 тыс., Запорожской – 18,8 тыс., Киевской – 12,5 тыс., Донецкой – 10,2 тыс., Харьковской – 4,2 тыс., Николаевской – 400 потребителям. Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений", – сообщили в Министерстве энергетики.

Помощь из Европы

На днях в Украину прибыла первая партия оборудования Schneider Electric, которое компания направила в качестве помощи для скорейшего возобновления поставок электроэнергии в освобожденных от оккупации областях Украины.

Логистика и имплементация оборудования будут обеспечены компанией ДТЭК, которая с начала полномасштабного военного вторжения в Украину построила надежную инфраструктуру для предоставления гуманитарной помощи по всей стране и активно занимается восстановлением линий электропередачи.

Речь идет о высокотехнологическом оборудовании, предназначенному для восстановления коммутационных возможностей трансформаторных подстанций. С помощью этого оборудования будет восстановлена работа 60 подстанций и в 130 тыс. домов возобновится электроснабжение.

Реализация помощи Schneider Electric происходит совместно с ДТЭК и в координации с Министерством энергетики Украины. Все оборудование будет направлено государственным и частным компаниям, чтобы помочь как можно скорее восстановить подачу электроэнергии в пострадавшие от войны регионы.