Боротьба з пітьмою: коли всі мешканці Київської області будуть знову зі світлом

Завдяки роботі енергетиків, українці залишаються зі світлом під час війни / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За два місяці повномасштабної війни Росії проти України енергетики повернули світло понад 2 млн сімей. Для частини з них – по кілька разів, через обстріли. Завдяки зусиллям енергетиків громадяни України продовжують користуватися електрикою.

70% раніше окупованої Київщини вже зі світлом

Збройні сили України вибили російських окупантів з Київської області на початку квітня. Відразу почалося масштабне відновлення зруйнованої російською армією електромережі.

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"У Київській області пошкоджено 1600 км ліній електропередач. ДТЕК об'єднав усі ресурси та можливості, і скерував їх на те, щоб уже 1 червня всі жителі області були зі світлом", – повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час робочої поїздки до Київської області 16 квітня.

Щоб повністю відновити електропостачання Київської області до 1 червня, компанія ДТЕК Ріната Ахметова залучила додаткові аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровської та Одеської областей. Загалом у передмісті столиці працює близько 100 аварійно-ремонтних бригад – одночасно у десяти населених пунктах.

Станом на 26 квітня енергетики відновили електропостачання для майже 70% мешканців області, які постраждали від російської окупації.

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"Відколи українські військові звільнили Київщину від російських загарбників, енергетики повернули світло понад 99 тис. сімей на Київщині. Без світла залишаються 43 тисячі домогосподарств у більш ніж 90 населених пунктах", – повідомили у компанії Ріната Ахметова.

Робота під кулями на сході

Станом на 26 квітня без електропостачання, за даними Міністерства енергетики, залишаються 702 тисячі споживачів у 868 населених пунктах.

Найскладніша ситуація у Донецькій області. Там без світла лишаються 284 тисячі споживачів. За добу енергетикам вдається відновити електропостачання 10-20 тисячам сімей, проте безперервні обстріли знову і знову руйнують інфраструктуру.

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На Харківщині без світла залишається 195 тисяч споживачів, на Луганщині – 91 тисяча домогосподарств.

"За минулу добу відновлено електропостачання понад 84 тис. споживачів. Зокрема, у Луганській області – 38 тис., Запорізькій – 18,8 тис., Київській – 12,5 тис., Донецькій – 10,2 тис., Харківській – 4,2 тис., Миколаївській – 400 споживачам. Українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень", – повідомили у Міністерстві енергетики.

Допомога з Європи

Днями в Україну прибула перша партія обладнання Schneider Electric, яке компанія надала для якнайшвидшого відновлення постачання електроенергії у звільнених від окупації областях України.

Логістику та імплементацію обладнання забезпечує компанія ДТЕК, яка з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну побудувала надійну інфраструктуру для надання гуманітарної допомоги по всій країні та активно займається відновленням ліній електропередач.

Йдеться про високотехнологічне обладнання, призначене для відновлення комутаційних можливостей трансформаторних підстанцій. За допомогою цього обладнання буде відновлено роботу 60 підстанцій та у 130 тис. будинків відновиться електропостачання.

Реалізація допомоги Schneider Electric відбувається спільно з ДТЕК та у координації з Міністерством енергетики України. Все обладнання буде передано державним та приватним компаніям, щоб допомогти відновити електропостачання до регіонів, що постраждали від війни.