Цены на газ в Европе снова лихорадит: кто накаляет ситуацию

По какой цене продают Европе газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе ничуть не стабилизировались после после недавнего роста из-за прекращения поставок "Газпромом" голубого топлива через газопровод "Северный поток".

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Реклама

Так, июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию понедельника на уровне, близком к 1350 долларов, после чего достигли 1378,8 долл. и вновь опустились до значений открытия торгов.

Война "Газпрома" против Европы

Россия грозится оставить Европу без газа после того, как "Газпром" резко сократил подачу голубого топлива через газопровод "Северный поток-1", сославшись на технические проблемы.

Кроме того, "Газпром" не использует забронированные транзитные мощности через украинскую ГТС. Уже оплаченные мощности на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн куб. м газа в сутки, а РФ качает не больше 42 млн. куб. м в сутки.

Реклама

Ранее мы рассказывали, почему Германия начала сокращать использование газа в промышленности. Также мы писали, каким образом директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон предлагает стране отказаться от импорта газа.