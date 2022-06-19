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Слезают с крючка Кремля: что придумали в Германии для экономии газа

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 июня, 18:53
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Немецкое правительство постепенно внедряет изменения и готовится к новому отопительному сезону
Германия собирается существенно экономить ресурсы
Германия собирается существенно экономить ресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия начала сокращать использование газа в промышленности и ускоренными темпами заполняет хранилища.

Как сообщил сайт DW со ссылкой на dpa, дополнительные меры для экономии ресурса должны помочь избежать проблем в новом отопительном сезоне после сокращения поставок газа из РФ.

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По словам министра ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, на оптимизацию использования энергоносителей затратят миллиарды евро. Это кредитные деньги, которые правительство выделит через государственный банк KfW для заполнения хранилищ газом.

Кроме уже упомянутых мер, планируется привлечь к работе большее количество угольных электростанций. Если не обеспечить достаточные объемы газа в хранилищах, зимой его может не хватить.

Немцев также будут поощрять сокращать использование газа. Кому это удастся, тот получит компенсацию от правительства. По результатам опроса Института Forsa, большинство (72%) немцев уже сейчас начали экономить газ, электричество и автомобильное горючее. Еще 11% опрошенных намерены сделать это в ближайшее время.

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Франция сокращает объемы газа из РФ

Недавно оператор французской газотранспортной сети GRTgaz заявил, что страна больше не будет получать российский газ по трубопроводу. Объяснили это "прекращением физического потока между Францией и Германией".

Из России в страну поступало примерно 17% всего объема. Его поставляли по газопроводу или в жидком виде на танкерах-газовозах, наибольшее количество поступало именно по трубопроводу, через единую точку соединения с Германией.

Цены на бирже подскочили

На днях стоимость фьючерсных контрактов на природный газ на европейской бирже ICE резко поднялась. Так рынок отреагировал на информацию о сокращении российским газовым монополистом "Газпромом" прокачки голубого топлива через "Северный поток".

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Котировки газовых фьючерсов в хабе TTF в Нидерландах подскочили до более чем 1500 долларов за тысячу кубометров в четверг, 16 июня. Всего за день цены взлетели на 15% с утренних 1400 долл. за тысячу кубометров. А если же брать недельный период, то газ подорожал более чем на 60%.

"Сегодня" писали, что Россия угрожает отключением газа Европе после сокращения объемов транзита по "Северному потоку" якобы из-за технических проблем, и рассказывали, каким образом директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон предлагает стране отказаться от импорта газа.

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