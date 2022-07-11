Турбину для "Северного потока" готовят для отправки в РФ: что теперь будет с поставками газа

Рассказываем, когда Канада может отправить России турбину для газопровода "Северный поток"

Стали известны сроки, когда РФ получит турбину для Северного потока / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Транспортировка турбины для российского трубопровода "Северный поток" из Канады может начаться в середине июля. Агрегат сначала прибудет в Германию, а уже потом отправится в Россию.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что Канада может отправить агрегат в Германию по морю после 14 июля. Доставка непосредственно в РФ займет около двух недель.

Сейчас турбину испытывают в Монреале, где находится ремонтный цех британской компании Industrial Turbine Company, которая принадлежит немецкой Siemens Energy.

Что изменится, когда Россия получит свою турбину?

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook предположил, что Россия все равно найдет повод для новых сокращений поставок голубого топлива в Европу.

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При этом Макогон отметил, что у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит топлива, а Канада просто подверглась давлению, и это вылилось в "очень плохой прецедент исключения из санкций".

Узнайте в нашем материале, что пообещали в Кремле Европе взамен на возврват турбины для "Северного потока-1". Также мы рассказывали, какая европейская страна готова отказаться от российского газа.