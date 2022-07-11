Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Турбину для "Северного потока" готовят для отправки в РФ: что теперь будет с поставками газа

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 14:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, когда Канада может отправить России турбину для газопровода "Северный поток"
Стали известны сроки, когда РФ получит турбину для Северного потока
Стали известны сроки, когда РФ получит турбину для Северного потока / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Транспортировка турбины для российского трубопровода "Северный поток" из Канады может начаться в середине июля. Агрегат сначала прибудет в Германию, а уже потом отправится в Россию.

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Отмечается, что Канада может отправить агрегат в Германию по морю после 14 июля. Доставка непосредственно в РФ займет около двух недель.

Сейчас турбину испытывают в Монреале, где находится ремонтный цех британской компании Industrial Turbine Company, которая принадлежит немецкой Siemens Energy.

Что изменится, когда Россия получит свою турбину?

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook предположил, что Россия все равно найдет повод для новых сокращений поставок голубого топлива в Европу.

Реклама

При этом Макогон отметил, что у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит топлива, а Канада просто подверглась давлению, и это вылилось в "очень плохой прецедент исключения из санкций".

Узнайте в нашем материале, что пообещали в Кремле Европе взамен на возврват турбины для "Северного потока-1". Также мы рассказывали, какая европейская страна готова отказаться от российского газа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Американские горки
Что будет с долларом?
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять