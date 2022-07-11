Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрелы на Донбассе ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

На бирже переполох из-за турбины для "Северного потока" – что происходит с ценами на газ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 10:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как злополучная турбина изменила биржевые настроения в Европе
Цены на газ в Европе пошли резко вниз
Цены на газ в Европе пошли резко вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе резко упали, после решения Канады передать турбину ключевого российского трубопровода "Северный поток" в Германию.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Реклама

По мнению издания, такой шаг усилил оптимизм относительно снижения напряженности в отношениях с Москвой.

Базовые фьючерсы на голубое топливо упали сразу на 12% на бирже ICE.

Стоимость августовского фьючерса на бирже Title Transfer Facility (TTF) снизилась тоже снизилась, до 1620 долларов за тысячу кубометров, или 154,4 евро за МВт/ч.

Реклама

"Действия Канады приносят облегчение Германии и, в более широком смысле, Европе, поскольку резкое сокращение потока через трубопровод "Северный поток" ставит под угрозу планы региона по заполнению хранилищ к зиме и создает риск нормирования", – передает издание.

Что изменится после передачи турбины?

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook считает, что даже если Канада пойдет на поводу у Кремля и вернет турбину Siemens Германии, российский монополист "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки газа в Европу.

Макогон отметил, у "Газпрома" есть возможность значительно увеличить транзит топлива, а Канада просто подверглась давлению, и это вылилось в "очень плохой прецедент исключения из санкций".

Реклама

Ранее мы писали, что турбина, о которой идет речь, была на ремонте и без нее полноценная работа "Северного потока" – невозможна.

"Сегодня" также писали, что будет делать Украина в таком случае и рассказывали, почему "Северный поток" не будет работать с 11 июля и сколько это продлится.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Американские горки
Что будет с долларом?
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять