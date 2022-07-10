"Газпром" будет играть по своим правилам: что изменится после передачи турбины для "Северного потока"

Передачу турбины Германии называют "очень плохим прецендентом исключением из санкций" / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня
Даже если Канада вернет турбину Siemens Германии, российский монополист "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки газа в Европу.
Об этом написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.
По его словам, у компании есть возможность значительно увеличить транзит топлива, а Канада просто подверглась давлению и это "очень плохой прецедент исключения из санкций".