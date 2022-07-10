"Газпром" будет играть по своим правилам: что изменится после передачи турбины для "Северного потока"

Передачу турбины Германии называют "очень плохим прецендентом исключением из санкций" / Фото: Getty Images, Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Даже если Канада вернет турбину Siemens Германии, российский монополист "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки газа в Европу.

Об этом написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.

По его словам, у компании есть возможность значительно увеличить транзит топлива, а Канада просто подверглась давлению и это "очень плохой прецедент исключения из санкций".

"Но логика такого решения ясна. Канада возвращает турбину и ожидается, что "Газпром" полностью восстановит транзит газа в Германию (+100 млн. куб. м в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, уже достигшим уровня $1800-1900 за тыс. куб. м", – отметил Макогон.

"Газпром" будет играть по своим правилам

Макогон отметил, что даже по возвращении турбины РФ будет продолжать сокращать поставки в Евросоюз.

Реклама

"Газпром" имеет несколько вариантов, например:

полностью не используется маршрут через Польшу (90 млн. куб. м в сутки), а через Украину используется только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн куб. м в день.

"Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание "Газпрома" продолжать шантажировать Европу. Я уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в самом ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ", – отметил Макогон.

Зачем нужна турбина?

Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, необходимую для восстановления полноценной работы русского газопровода "Северный поток".

Реклама

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отозванное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированных турбин в Германию", – говорится в заявлении.

Ранее немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока" и лишит Германию способности заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

"Сегодня" раньше писали, как "Газпром" пытается устроить самый мощный энергетический кризис в Европе и рассказывали, почему "Северный поток-1" следует немедленно остановить.