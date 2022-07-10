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Будут греться в одном помещении: как немцы планируют спасаться от энергокризиса

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 июля, 11:40
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Власти ФРГ нашли выход, как гражданам пережить холодное время года
Такие помещения обустроят в нескольких городах
Такие помещения обустроят в нескольких городах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

В некоторых городах ФРГ в холодное время года организуют общественные отопительные места бесплатного пребывания для тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги.

Об этом сообщает газета Bild am sonntag.

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В частности, называются такие города, как:

  • Людвигсгафен-на-Рейне (там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр, ранее уже перестраивавшийся на вакцинационный центр);
  • Нойштадт;
  • Франкенталь;
  • Ландау.

Немцев призывают экономить электроэнергию

Власти ФРГ призывают население экономить электроэнергию для того, чтобы можно было легче заполнить газохранилища (ПХГ) до зимы. Пока ФРГ существенно зависит от газа из России, но его поставка сократилась. На данный момент ПХГ заполнено 63%.

Напомним, что с 11 по 21 июля снабжение газопроводом "Северный поток-1" остановятся полностью.

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Осталось всего 12 недель

Из-за опасений, что РФ может перекрыть поставки природного газа, Германия призывает промышленность, особенно предприятия критической инфраструктуры, и население особенно тщательно готовиться в течение следующих 12 недель к наступлению холодов.

Граждан призывают:

  • проверить и отрегулировать свои газовые котлы и радиаторы, ведь техническое обслуживание, по его словам, может снизить потребление газа на 10–15%;
  • снизить температуру в некоторых комнатах;
  • приобрести генераторы аварийного питания с целью избежать "цепочки отключений" в случае кризисной ситуации. Резервного тока должно хватить на 72 часа.

Напомним, это обращение Германии прозвучало после того, как Россия в начале июня сократила поставки газа в Германию, Италию, Австрию, Чехию и Словакию, поскольку страны Европейского Союза вовсю пытаются пополнить хранилища топливом, используемым для выработки электроэнергии и и отопления домов зимой.

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Раньше мы рассказывали, почему в Германии объявили режим тревоги.

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