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Канада вернет Германии турбину "Северного потока"

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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10 июля, 02:42
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В Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа
Канада вернет Германии отремонтированную турбину. Коллаж "Сегодня"
Канада вернет Германии отремонтированную турбину. Коллаж "Сегодня"

Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, необходимую для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток".

Об этом пишет Bloomberg.

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Подробности

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обширных обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возврат отремонтированных турбин в Германию", – говорится в заявлении.

Ранее немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока" и лишит Германию способности заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

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"Газпром" теряет подземное хранилище в ЕС

Власти Австрии приняли решение отобрать у российского монополиста хранилище голубого топлива в городе Хайдах.

Министр энергетики Леонора Гесслер заявила, что это критическая инфраструктура, которая нужна стране сейчас, во время такого кризиса. Это ПХГ является крупнейшим в Австрии – на 2,8 млрд кубометров газа.

О том, как стала возможной такая операция, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" ранее писали, как "Газпром" пытается устроить мощнейший энергетический кризис в Европе, и рассказывали, почему "Северный поток-1" нужно немедленно остановить.

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