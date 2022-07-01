"Газпром" может потерять хранилище газа в Европе – кто его отберет

Австрия может лишить российский "Газпром" газового хранилища. Соответствующую поправку к закону, которая позволит отобрать объект в Хайдахе, должны опубликовать в пятницу.
Об этом пишет издание "Прайм".
Ранее канцлер Карл Нехаммер заявил Путину в телефонном разговоре о том, что "Газпром" потеряет газохранилище, если не будет его использовать.
Позже Нехаммер сообщил, что Австрия передаст газохранилище другому поставщику в случае отказа "Газпрома" заполнять его голубым топливом.
Поправка в закон предполагает, что хранилище будет изъято не сразу, а только на втором этапе.
Первый этап предусматривает обязательство пользователя хранилища незамедлительно предложить забронированную мощность, которую он до этого не использовал, другим или вернуть ее компании-хранителю.
Систематически неиспользуемыми считаются мощности, которые по состоянию на 1 июля используются менее чем на 10%.
По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, уровень заполнения хранилища в Хайдахе составляет 0,0% еще с 29 марта 2022 года.
России бросили вызов
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол ранее сообщил, что Россия сокращает поставки газа в Европу и утратила звание главного поставщика газа для стран ЕС.
Первое место заняли Соединенные Штаты, которые оказались на этой позиции впервые в истории.
"Сегодня" ранее писали, какой неприятный "сюрприз" подготовил "Газпром" для россиян и рассказывали, как монополист усугубляет газовый кризис в Европе.