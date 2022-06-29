"Газпром" опять уличили во лжи – как компания углубляет кризис

Рассказываем, какая компания разоблачила российского монополиста на манипуляциях

"Газпром" уличила во лжи немецкая компания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немецкая компания Siemens опровергла заявления российского "Газпрома" о том, что именно несвоевременное обслуживание вышедших из строя турбин является причиной сокращения поставок голубого топлива в ФРГ.

Об этом сообщает местное издание Süddeutsche Zeitung.

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По словам главного исполнительного директора Siemens Energy Джо Кезера, проблема не в технике, а лежит в политической плоскости.

"Очень удобно привлекать к этому делу хорошо известную в России компанию. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", — отметил он.

Что заявлял "Газпром"?

Ранее российский "Газпром" заявил о том, что существенно сократил поставки газа из-за германской компании Siemens.

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В компании уверяли, что им пришлось сократить поставки с плановых 167 млн кубометров газа в сутки до 67 млн кубометров, поскольку Siemens не вернула газоперекачивающие агрегаты, находившиеся на ремонте, из-за санкций.

Что будет с немцами этой зимой?

В Германии этой зимой ждут серьезные испытания, если поставки российского газа останутся на таком же низком уровне, как сейчас.

Эксперты не исключают, что придется закрыть некоторые предприятия и целые отрасли из-за нехватки голубого топлива.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек даже считает, что все немцы станут беднее и многие залезут в долги, чтобы оплачивать счета за дорогой газ.

Ранее мы писали, что происходит с акциями монополиста, и рассказывали, почему "Газпром" внезапно остановил поставки топлива через газопровод "Турецкий поток".